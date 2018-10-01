Bloomberg (США): Что значит нефть по 100 долларов за баррель для глобальной экономики?

На фоне роста цен на нефть впервые с 2014 года заговорили о возврате к отметке в 100 долларов за баррель. От этого в мировой экономике неизбежно появятся победители и проигравшие.

Странам-экспортерам светят грандиозные прибыли, которые осядут как на счетах компаний, так и в государственной казне. Странам-потребителям, нефтяная труба, напротив, принесет убытки: инфляция возрастет, а спрос пострадает.

Хорошая новость заключается в том, что, по мнению «Блумберг», нефть по 100 долларов за баррель скажется более щадящим образом, чем аналогичный рост цен в 2011 году. Это произойдет потому, что экономики стали менее зависимы от энергетики — это раз, а также потому, что удар смягчит сланцевая революция в США — это два.

В конечном счете, многое зависит от того, почему именно цены растут. Шок в условиях ограниченного предложения является фактором отрицательным, но как следствие устойчивого спроса является лишь показателем твердого роста. В настоящее время действуют оба эти фактора, в результате чего цена на сорт нефти «Брент» подскочила в этом году примерно на 22%.

1) Какие последствия для мирового роста?

Высокие цены на нефть навредят семейным доходам и потребительским расходам, но эффект окажется неоднородным. Европа уязвима потому, что многие страны региона являются импортерами нефти. Китай же является крупнейшим импортером нефти в мире и потому может ожидать всплеск инфляции.

Следует учесть и сезонные факторы, поскольку в северном полушарии надвигается зима. Ради снижения издержек потребители смогут переключиться на иные источники энергии, такие как биотопливо или природный газ — однако это займет какое-то время. Индонезия уже приняла меры, чтобы расширить долю биотоплива и сделать экономику менее зависимой от энергетического импорта.

Ущерб мировому росту окажется более долгим, если цены на нефть задержатся на уровне выше 100 долларов. Этому, однако, не способствует рост доллара, поскольку нефть оценивается в «зеленых».

2) Как мировая экономика справится с нефтью по 100 долларов?

Аналитики «Блумберг» установили, что нефть по 100 долларов принесет глобальному росту больше вреда, чем пользы. Тем не менее, по сравнению с 2011 годом в состоянии мировой экономики есть ряд существенных отличий. Bloomberg27.09.2018Bloomberg24.09.2018Javan18.09.2018

«Сланцевая революция, более низкая энергоемкость и выросший общий уровень цен означает, что удар окажется слабее, чем раньше, — говорится в недавнем докладе экономистов во главе с Джейми Мюрреем (Jamie Murray). — Чтобы глобальный рост поскользнулся на нефтяном пятне, цена за баррель должна быть намного выше».

3) Как на рынке скажется противостояние Трампа с Ираном?

Геополитика остается делом непредсказуемым. Возобновленные санкции в отношении Ирана уже осадили экспорт нефти на Ближнем Востоке. Хотя президент Дональд Трамп и давит на Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), чтобы те увеличили добычу, производственные мощности ограничены. Кроме того, поставки из ряда стран — включая Венесуэлу, Ливию и Нигерию — подрываются экономическим крахом или гражданскими беспорядками. Тем не менее, аналитики «Голдман Сакс» предрекают, что отметка в 100 долларов так и не будет пройдена.

4) Кто окажется в выигрыше от высоких цен на нефть?

Большинство крупнейших нефтедобытчиков являются странами с формирующимся рынком. Лидирует Саудовская Аравия, где нефтедобыча в 2016 году составила почти 21% валового внутреннего продукта — это более чем вдвое превышает показатель России, следующей среди 15 основных развивающихся рынков в рейтинге «Блумберг». На высоких ценах на нефть выиграют также Нигерия и Колумбия. Увеличение доходов позволило бы им починить бюджеты и ликвидировать дефициты. Это дало бы правительствам возможность увеличить расходы, что, в свою очередь, стимулирует инвестиции.

5) А кто в проигрыше?

К числу стран, которые от роста цен на нефть пострадают, относятся Индия, Китай, Тайвань, Чили, Турция, Египет и Украина. Возросшие расходы на нефть поставят их экономику под удар, сделав ее более уязвимой перед скачками процентных ставок в США. «Блумберг» основные развивающиеся рынки оценивает по их уязвимости перед изменениями цен на нефть и процентных ставок в США, а также протекционизму.

В проигрыше может оказаться даже один из крупнейших победителей: глава центрального банка Норвегии Эйстейн Ульсен предупредил, что крупнейшему производителю нефтепродуктов Западной Европы грозят проблемы, если отрасль перестанет контролировать издержки.

6) Какие будут последствия для крупнейшей экономики мира?

Благодаря сланцевому буму, рост цен на нефть представляет собой гораздо меньший риск для США, чем раньше. Прежде правило буравчика гласило: устойчивый рост мировых цен на нефть в 10 долларов «съедает» примерно 0,3% ВВП на следующий год. Нынешние же подсчеты, включая прогноз от главного экономиста «Мудиз» Марка Занди (Mark Zandi), предрекают падение всего лишь в 0,1%.

Однако если снижение американской зависимости от импорта нефти и сказывается положительно на промышленности, семьи с низкими доходами от роста цен лишь пострадают. На бензин у них уходит до восьми процентов доходов до вычета налогов. Для сравнения: у пятой части населения с наивысшим доходов эти затраты составляют порядка одного процента.

7) Случится ли рост инфляции во всем мире?

Цены на энергоносители зачастую имеют решающее значение в оценке потребительских цен, вследствие чего политики, включая администрацию Федерального резерва, сосредотачивают свое внимание на показателях, снижающих изменчивость цен. Тем не менее, существенный рост цент на нефть может привести к устойчивой инфляции, особенно в том, что касается транспорта и коммунальных услуг.

8) Каковы будут последствия для центральных банков?

Если более высокие цены на нефть усилят инфляцию, у центральных банкиров станет одной причиной меньше проводить свободную кредитно-денежную политику. Если взять наиболее уязвимые страны, то центральный банк Индии уже предупреждает о последствиях, поскольку важнейший импорт страны уже дорожает. Общее ценовое давление может привести к ужесточению кредитно-денежной политики в таких странах, как Таиланд, Индонезия, Филиппины и Южная Африка.

Написано с участием Рича Миллера (Rich Miller).

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