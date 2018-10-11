Bloomberg нашел пять предпосылок для нового кризиса

© Reuters. Bloomberg обнаружил пять опасных причин возможного возникновения нового кризиса
Investing.com – В среду, 10 октября, американский фондовый рынок обрушился на снижении доходности US Treasuries, а также из-за ряда внешних факторов. За ним подтянулся и азиатский рынок, который сегодня оказался в красной зоне.
Падает в четверг также и российский фондовый рынок, на котором индекс Мосбиржи показал самое масштабное снижение за последние полгода. Вместе с тем рубль к вечеру 11 октября отыграл практически все потери вчерашнего дня – курс откатился к 66,3, а – к 76,7.
Негативная тенденция на мировых площадках расстроила инвесторов и навеяла на журналистов Bloomberg желание задуматься над тем, когда миру грозит новый финансовый кризис. Авторы агентства собрали пять наиболее вероятных причин, по которым рынки может захватить новая рецессия.
- Кредитное бремя в Китае
По данным Международного валютного фонда (МВФ), объем корпоративного долга китайского бизнеса растет неумолимыми темпами. С одной стороны, кредиты помогли КНР ускорить рост ВВП в стране, однако с другой – мировому сообществу известны только 43 аналочных примера, в которых рост экономики сопровождался сопоставимым соотношением долга к ВВП. И только пять из них не закончились крахом или финансовым кризисом, остальные 38 – привели к рецессии.
МВФ отмечает, что Китай в последнее время предпринимает все больше шагов для замедления темпов роста корпоративного долга, но общая задолженность за пределами банковского сектора продолжает увеличиваться. Многие экономисты считают, что у властей КНР есть несколько козырей в руках: например, стабильная ситуация в сегоднешнем экономическом положении, а также возможность увеличить государственные расходы для покрытия долга.
Но если торговая война с США не прекратится в ближайшее время, Китай может отложить сокращение госдолга, и это решение, скорее всего, приведет к кризису.
«Хотя этот негативный сценарий является маловероятным, в случае его реализации на азиатско-тихоокеанских рынках произойдет настоящее цунами», – говорит главный экономист IHS Markit по азиатско-тихоокеанскому региону Раджив Бисвас.
- Риски emerging markets
Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, а также дорожающая стремительными темпами нефть могут привести к дефолту в развивающихся странах. У таких стран имеется большой долг в долларах, в чем и выражается их основная зависимость от уровня ставки, отмечает старший экономист гонконгского Maybank Kim Eng Хак Пинь Чуа.
В результате в целях избавления от долга Аргентина заимствует в МВФ рекордную в истории фонда сумму – $57 млрд. Похожая ситуация с долговыми обязательствами складывается в ЮАР и Турции. Тем не менее, некоторым развивающимся странам удалось избежать неприятностей. Так, в стороне остались, например, Мексика и Колумбия, пишут журналисты Bloomberg.
Что касается нефти, то в ряде развивающихся стран повышение ее стоимости сильно влияет на увеличение расходов на закупки энергоносителей. В таком положении, например, находятся Индия, Чили и Турция. В настоящий момент «черное золото» дорожает активными темпами, и если его цена достигнет $100 за баррель, как прогнозируют некоторые аналитики, развивающиеся страны могут оказаться на пороге финасового кризиса.
- Большой корпоративный долг
Еще одной угрозой для экономического спокойствия выступают огромные суммы корпоративного долга, которые накопили американские компании к сегодняшнему дню. Бизнес-корпорации воспользовались на определенном этапе низкими ставкими и высоким спросом и в итоге подтолкнули ключевые коэффициенты долга до 30-летних максимумов, указывает главный стратег по кросс-активам в Morgan Stanley (NYSE:) Эндрю Шитс.
Проблема в том, что долг придется возвращать в определенный момент. Однако пока мировые центробанки не торопятся снижать ключевые ставки, что они предприняли во время кризиса в 2008 году. Из-за того, что ставки до сих пор не достигли докризисного уровня, этот инструмент просто невозможно применить сейчас, объясняет главный экономист Swiss Re Institute Жан Хегели.
- Угроза Quitaly и Brexit
Два опасных с экономической точки зрения региона – это Италия и Великобритания. Британские власти уже давно решили выйти из Евросоюза (ЕС), однако еще не договорились по поводу условий. Пока Brexit назначен на март 2019 года, и эксперты не исключают, что процесс пройдет не слишком гладко. В случае пессимистичного сценария британские компании потеряют свои привилегии в Европе, и тогда английской экономике может не поздоровиться.
Кроме того, о вероятном отказе от евро и переходе на расчеты в лире недавно заговорили итальянские власти. Риск Quitaly эксперты называют пока невысоким, но если Италия все же решится на кардинальные перемены, она подведет всю экономику ЕС. Дело в том, что госдолг страны превышает 2 трлн евро – эта сумма больше, чем у любого другого государства в Европе. Поэтому выход из союза ударит не только по итальянским компаниям, но и по европейскому бизнесу.
- Опасность выживших в кризисе
Как ни парадоксально, но даже процветающие экономики, которые не рухнули во время кризиса 2008 года, могут внести свою лепту в образование рецессии. Журналисты Bloomberg пишут, что есть такие страны, в которых рост ВВП продолжался даже во время самых неблагоприятных финансовых этапов, например, Австралия.
Также в списке так называемых выживших в кризисе, который был составлен МВФ, оказались Канада, Швеция и Норвегия. Их опасность заключается в том, что экономическое благополочие привело к образованию пузыря на рынках недвижимости в этих странах. При этом большая ее часть приобретается в ипотеку, что свидетельствует о высокой закредитованности населения. Если пузырь в этих странах лопнет, в неприятном положении окажется вся мировая экономика, отмечает агентство РБК.
(Текст подготовила Яна Шебалина)
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