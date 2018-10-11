Bloomberg нашел пять предпосылок для нового кризиса

© Reuters. Bloomberg обнаружил пять опасных причин возможного возникновения нового кризиса



Investing.com – В среду, 10 октября, американский фондовый рынок обрушился на снижении доходности US Treasuries, а также из-за ряда внешних факторов. За ним подтянулся и азиатский рынок, который сегодня оказался в красной зоне.

Падает в четверг также и российский фондовый рынок, на котором индекс Мосбиржи показал самое масштабное снижение за последние полгода. Вместе с тем рубль к вечеру 11 октября отыграл практически все потери вчерашнего дня – курс откатился к 66,3, а – к 76,7.

Негативная тенденция на мировых площадках расстроила инвесторов и навеяла на журналистов Bloomberg желание задуматься над тем, когда миру грозит новый финансовый кризис. Авторы агентства собрали пять наиболее вероятных причин, по которым рынки может захватить новая рецессия.

Кредитное бремя в Китае

По данным Международного валютного фонда (МВФ), объем корпоративного долга китайского бизнеса растет неумолимыми темпами. С одной стороны, кредиты помогли КНР ускорить рост ВВП в стране, однако с другой – мировому сообществу известны только 43 аналочных примера, в которых рост экономики сопровождался сопоставимым соотношением долга к ВВП. И только пять из них не закончились крахом или финансовым кризисом, остальные 38 – привели к рецессии.

МВФ отмечает, что Китай в последнее время предпринимает все больше шагов для замедления темпов роста корпоративного долга, но общая задолженность за пределами банковского сектора продолжает увеличиваться. Многие экономисты считают, что у властей КНР есть несколько козырей в руках: например, стабильная ситуация в сегоднешнем экономическом положении, а также возможность увеличить государственные расходы для покрытия долга.

Но если торговая война с США не прекратится в ближайшее время, Китай может отложить сокращение госдолга, и это решение, скорее всего, приведет к кризису.

«Хотя этот негативный сценарий является маловероятным, в случае его реализации на азиатско-тихоокеанских рынках произойдет настоящее цунами», – говорит главный экономист IHS Markit по азиатско-тихоокеанскому региону Раджив Бисвас.

Риски emerging markets

Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, а также дорожающая стремительными темпами нефть могут привести к дефолту в развивающихся странах. У таких стран имеется большой долг в долларах, в чем и выражается их основная зависимость от уровня ставки, отмечает старший экономист гонконгского Maybank Kim Eng Хак Пинь Чуа.

В результате в целях избавления от долга Аргентина заимствует в МВФ рекордную в истории фонда сумму – $57 млрд. Похожая ситуация с долговыми обязательствами складывается в ЮАР и Турции. Тем не менее, некоторым развивающимся странам удалось избежать неприятностей. Так, в стороне остались, например, Мексика и Колумбия, пишут журналисты Bloomberg.

Что касается нефти, то в ряде развивающихся стран повышение ее стоимости сильно влияет на увеличение расходов на закупки энергоносителей. В таком положении, например, находятся Индия, Чили и Турция. В настоящий момент «черное золото» дорожает активными темпами, и если его цена достигнет $100 за баррель, как прогнозируют некоторые аналитики, развивающиеся страны могут оказаться на пороге финасового кризиса.

Большой корпоративный долг

Еще одной угрозой для экономического спокойствия выступают огромные суммы корпоративного долга, которые накопили американские компании к сегодняшнему дню. Бизнес-корпорации воспользовались на определенном этапе низкими ставкими и высоким спросом и в итоге подтолкнули ключевые коэффициенты долга до 30-летних максимумов, указывает главный стратег по кросс-активам в Morgan Stanley (NYSE:) Эндрю Шитс.

Проблема в том, что долг придется возвращать в определенный момент. Однако пока мировые центробанки не торопятся снижать ключевые ставки, что они предприняли во время кризиса в 2008 году. Из-за того, что ставки до сих пор не достигли докризисного уровня, этот инструмент просто невозможно применить сейчас, объясняет главный экономист Swiss Re Institute Жан Хегели.

Угроза Quitaly и Brexit

Два опасных с экономической точки зрения региона – это Италия и Великобритания. Британские власти уже давно решили выйти из Евросоюза (ЕС), однако еще не договорились по поводу условий. Пока Brexit назначен на март 2019 года, и эксперты не исключают, что процесс пройдет не слишком гладко. В случае пессимистичного сценария британские компании потеряют свои привилегии в Европе, и тогда английской экономике может не поздоровиться.

Кроме того, о вероятном отказе от евро и переходе на расчеты в лире недавно заговорили итальянские власти. Риск Quitaly эксперты называют пока невысоким, но если Италия все же решится на кардинальные перемены, она подведет всю экономику ЕС. Дело в том, что госдолг страны превышает 2 трлн евро – эта сумма больше, чем у любого другого государства в Европе. Поэтому выход из союза ударит не только по итальянским компаниям, но и по европейскому бизнесу.

Опасность выживших в кризисе

Как ни парадоксально, но даже процветающие экономики, которые не рухнули во время кризиса 2008 года, могут внести свою лепту в образование рецессии. Журналисты Bloomberg пишут, что есть такие страны, в которых рост ВВП продолжался даже во время самых неблагоприятных финансовых этапов, например, Австралия.

Также в списке так называемых выживших в кризисе, который был составлен МВФ, оказались Канада, Швеция и Норвегия. Их опасность заключается в том, что экономическое благополочие привело к образованию пузыря на рынках недвижимости в этих странах. При этом большая ее часть приобретается в ипотеку, что свидетельствует о высокой закредитованности населения. Если пузырь в этих странах лопнет, в неприятном положении окажется вся мировая экономика, отмечает агентство РБК.

(Текст подготовила Яна Шебалина)

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