Bloomberg: Мировая экономика потеряет $5 трлн из-за пандемии

Мировая экономика из-за пандемии коронавируса может недополучить более $5 трлн за два года, что сравнимо с годовым объемом производства Японии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.

Отмечается, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Это связано с тем, что распространение COVID-19 вынудило страны закрыть большую часть предприятий.

Хотя прогнозируется, что спад будет кратковременным, экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду как минимум до 2022 года. Однако восстановление может оказаться еще более медленным, чем прогнозируют экономисты.

«Траектория имеет огромное значение», — сказала главный экономист Citigroup Inc. Кэтрин Манн, которая ожидает глобальных убытков на уровне примерно $5 трлн.

«Если ваша траектория положительная, это способствует укреплению деловой уверенности и поддерживает людей, которые чувствуют, что они могут пойти и получить работу. Это важнейшая составляющая, который будет действовать во второй половине года и в 2021 году», — сказала она.

Кроме того, экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают потерянный объем производства в $5,5 трлн, или почти 8% ВВП к концу следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974–1975 годов.

Deutsche Bank AG заявляет, что «затянувшиеся издержки и эффект рубцевания» оставят экономику США и Европейского союза на $1 трлн ниже прогнозов до вируса к концу 2021 года.

При этом президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в четверг, что каждый месяц блокировки обходится экономике еврозоны от 2% до 3% от объема производства.

Кроме того, Международная организация труда заявила, что более 1 миллиарда работников подвергаются высокому риску сокращения заработной платы или потери работы.

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