Блокировка Суэцкого канала помогла владельцам нефтяных танкеров выйти из убытков

Владельцы танкеров класса Suezmax, которые перевозят до 1 млн баррелей нефти, получают сейчас около $17 тыс. в день.

Мировая экономика несет существенные потери от блокировки Суэцкого канала, но владельцы супертанкеров находятся в выигрыше. Прибыль крупных перевозчиков нефти, которые перевозят топливо с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день, хотя блокировка канала не влияет на их маршруты. Они начали получать прибыли впервые за последние семь недель. Владельцы танкеров класса Suezmax, которые перевозят до 1 млн баррелей нефти, получают сейчас максимум с июня 2020 года — около $17 тыс. в день.

При этом, по данным экспертов компании Lloydʼs List, застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given ежедневно задерживает товаров на сумму около 9,6 млрд долларов. Блокировка канала обходится мировой торговле в 400 млн долларов в час.

В Lloydʼs List оценивают товаропоток через канал в западном направлении в 5,1 млрд долларов в день, а в восточном направлении – в 4,5 млрд долларов.

Согласно данным трекеров отслеживания, которые приводит компания, с двух концов канала заблокированы уже более 160 судов. В их число входят: 41 балкер (сухогрузы, груженые насыпью) и 24 танкера для перевозки нефти. Другие суда в основном перевозят потребительские товары.





BIMCO, крупнейшая международная ассоциация судовладельцев, заявила, что блокировка канала может существенно повлиять на поставки продукции в мире. «Я думаю, что на каждый день задержки потребуется два дня, чтобы устранить задержки», – сказал Алан Баер, президент логистической компании OL USA. По его словам, если блокировка затянется, суда начнут обходить Африку, что добавит им от семи до девяти дней плавания. Крупные судоходные компании Maersk и Hapag-Lloyd, заявили, что они изучают варианты, чтобы избежать прохода по Суэцкому каналу.





Число судов, ожидающих проход через канал, увеличилось на 80%

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Возможный срок разблокировки канала эксперты сейчас оценивают в несколько недель. Если их прогноз реализуется, это станет самой продолжительной остановкой канала со времен арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов.

Напомним, в интернете появилась информация, что судном Ever Given, которое село на мель и заблокировало на неопределенное время движение по Суэцкому каналу, управляла женщина-капитан из Египта Марва Эль Селигдар. Комментируя эту информацию, Эль Селигдар заявила, что она не соответствует действительности.

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