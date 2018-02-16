Блокчейн и смарт-контракты. Доступно на котиках объясняем, в чем прорыв и перспективы — Технологии onliner.by

</p><p> <br />

Биткоин — это не только криптовалюта, на которой можно было заработать. Куда важнее то, что в ее основе лежит технология блокчейна — защищенной и прозрачной цепочки, содержащей информацию о транзакциях. Биткоины — лишь частный случай применения технологии, которую можно внедрить во многие сферы человеческой жизни благодаря смарт-контрактам. Вместе с партнером проекта в лице Приорбанка рассказываем про блокчейн, умные контракты и их перспективы.

</p><p> <img src="http://en-ua.com/wp-content/uploads/2018/02/1518761905_786_avw.php" border="0" alt="Блокчейн и смарт-контракты. Доступно на котиках объясняем, в чем прорыв и перспективы - Технологии onliner.by"/><br />

Что такое блокчейн?

Самое простое и популярное объяснение таково: блокчейн — это цепочка блоков с информацией о транзакциях. Каждый блок неразрывно связан с предыдущим, так как содержит захешированную информацию о нем. Каждый новый блок крепится к предыдущему. Весь блокчейн хранится на компьютере каждого его участника. Например, блокчейн биткоина на февраль 2018 года «весит» более 150 ГБ.

Вся информация по переводу криптовалюты с кошелька на кошелек хранится в блокчейне. Историю всех транзакций можно отследить, поэтому лишние биткоин-монетки попросту не могут появиться из воздуха по чьей-то злой воле.

Чем блокчейн отличается от классической базы данных?

Блокчейн хранится на компьютере каждого участника сети, тогда как база данных находится на специальных серверах, к которым есть доступ только у определенных организаций.

Взлом такой базы может иметь непоправимые последствия: злоумышленники могут перевести себе на счета деньги, уничтожить контракты, внести сумятицу в данные и повредить отдельные участки хранилища. Тогда как блокчейн совсем не просто взломать: если даже на нескольких компьютерах удастся подменить информацию, безопасность не будет нарушена из-за распределенной архитектуры сети. Ломать придется все, однако на практике это нереально и крайне трудозатратно. Чтобы провести такую операцию, потребуются огромные компьютерные мощности. Подробнее об этом мы рассказывали в статье о принципах функционирования биткоина.

И в такой автоматизированной и защищенной системе можно организовать не только обмен криптовалютами, но и кое-что поинтереснее.

Что такое смарт-контракт?

Смарт-контракт — это условие, записанное компьютерным языком, при выполнении которого стороны, подписывающие смарт-контракт, обмениваются какими-либо активами: валютой, недвижимостью, акциями и т. д. Например, валюта покупателя переводится в программу и замораживается там до тех пор, пока продавец не выполнит свою часть контракта. Если условие сорвано, то сумма возвращается на счет клиента, а смарт-контракт аннулируется. Если все условия выполнены, то происходит обмен активами.

Этот обмен фиксируется в смарт-контракте и записывается в блокчейн, после чего аннулировать его, подменить или уничтожить уже не получится. Отслеживанием выполненных условий программа занимается в автоматическом режиме, контроль или участие людей не нужны. Другими словами, смарт-контракты работают напрямую между заинтересованными сторонами, исключая посредников.

Например, вы хотите купить квартиру. Нашелся подходящий продавец, у вас есть деньги. Чтобы заверить сделку, вам придется обращаться к третьей стороне — нотариусу. А это дополнительные расходы на ваши плечи — косметический ремонт в квартире откладывается.

Например, в сентябре прошлого года в Киеве с помощью блокчейн-сети Ethereum была продана квартира. Сделка зафиксирована онлайн-магазином недвижимости Propy в децентрализованном реестре собственности, который базируется на блокчейне Ethereum. Так как криптовалюта в Украине не является платежным средством, сделка прошла по договору обмена.

Правда, без нотариуса не обошлось. Киевский специалист зарегистрировал сделку и внес в госреестр данные нового владельца. Информация из этого госреестра попала в блокчейн, после чего продавец получил свою сумму в криптовалюте.

Откуда взялась идея смарт-контракта?

Еще в 1996 году первую идею об умных контрактах высказал Ник Сабо — ученый с разработками в информатике и криптографии. Но реализовать это на практике, хоть и частично, удалось только в 2008-м, когда принципы смарт-контрактов нашли применение в блокчейне биткоина. Однако принципы эти оказались крайне ограниченными, нацеленными исключительно на функционирование криптовалюты.

Этот недостаток отметил Виталик Бутерин, основатель Ethereum, который и решил реализовать расширенный функционал умных контрактов в своем проекте.

Где можно использовать смарт-контракты?

Умными контрактами можно регулировать самые разные финансовые (и не только) отношения между людьми. Самый очевидный вариант — торговля в интернете. Электронная коммерция охватывает сегодня практически все виды товаров. Мы заказываем не только технику, но и готовую еду, продукты.

Выше мы уже приводили пример с покупкой недвижимости. Давайте разберемся, как можно реализовать вариант с ее арендой. Мы должны внести деньги за первый месяц аренды и залог. Сумма фиксируется в блокчейне, после чего лендлорд передает ключи.

Чтобы полностью автоматизировать смарт-контракт, необходимо добавить немного «интернета вещей»: желательно установить в съемном жилье навороченный замок, который автоматически будет блокироваться при просрочке оплаты либо по окончании оговоренного срока. Когда аренда подойдет к концу, двери заблокируются и арендатору автоматически вернется замороженный в блокчейне залог.

Кроме того, умные контракты можно использовать при распределении наследства. Пожилой миллиардер, который не доверяет душеприказчикам (человеческий фактор, миллиарды наследства — сами понимаете), прописывает в смарт-контракте счета получателей наследства в случае своей смерти. Система периодически отслеживает информацию из государственного реестра умерших. Как только там появляется запись об искомом миллиардере, деньги автоматически рассылаются его довольным наследникам.

Резонный вопрос: а как умный контракт может отслеживать такой реестр или получать информацию от дверного замка? Тут-то и всплывает главная загвоздка в распространении данной технологии — смарт-контрактам нужна прокладка в реальный мир, из которого программа и черпает информацию для проверки условий. Для этого нужны оракулы.

Что такое оракул и зачем он нужен?

Как мы уже поняли, применение смарт-контрактов может быть самым разнообразным. Но пока все упирается в ограниченность платформ при получении данных из внешнего мира. Оракулы должны поставлять эту информацию для проверки условий умных контрактов в понятном для них виде.

Информация может быть самой разной: от данных с датчиков температуры до изменений в базах продавцов, государственных реестрах и на фондовых рынках. Оракулы нужны в самом широком спектре областей человеческой деятельности. И оракулы должны быть доверенными, получать информацию из авторитетных источников, что накладывает некую долю субъективизма на будущую работу смарт-контрактов.

Работа над оракулами ведется не только в специализированных компаниях, но и в крупных корпорациях наподобие IBM и Microsoft. Все они пытаются создать как частные решения, так и универсальные платформы, которые позволят блокчейнам общаться с внешним миром и получать данные, необходимые для полноценного функционирования умных контрактов.

Что же делает смарт-контракты перспективными?

Спектр их применения может быть крайне широким. А потому и преимущества варьируются в зависимости от конкретных типов и шаблонов умных контрактов. Но можно выделить несколько основных преимуществ, которые делают такие системы перспективными.

Смарт-контракты избавляют от посредников между заинтересованными сторонами: расходы на услуги нотариусов заметно сократятся, а время совершения сделок заметно ускорится. Чем меньше прокладок между людьми и компаниями, готовыми обменяться активами, тем быстрее будут выполняться их контракты. Главное, четко перевести все условия контракта в программный вид и предоставить программе доступ ко всем необходимым данным.

К тому же умные контракты в распределенном реестре блокчейна невозможно изменить, подменить или уничтожить. Если вдруг одна из сторон обзаведется злым умыслом, ей не удастся нарушить целостность блокчейна из-за его распределенной структуры.

Какие недостатки есть у смарт-контракта?

Умные контракты используют для своей работы криптовалюты, правовой статус которых в качестве финансового инструмента на сегодня определен далеко не в каждой стране.

Смарт-контракты надо записывать без ошибок и учитывать мельчайшие условия и детали сделки. Если с человеком еще можно договориться, то программа будет беспристрастно выполнять свой алгоритм. Чем сложнее процесс сделки, тем труднее будет создать для нее умный контракт.

Как мы уже говорили в части об оракулах, смарт-контрактам нужен проводник в реальный мир, который сможет доставлять нужные данные для проверки условий. Чем сложнее контракт, тем больше условий и тем больше информации потребуется извлечь из разных платформ. Но не все платформы готовы открывать данные оракулам, не все платформы можно считать доверенными и безусловно авторитетными.

Партнерский спецпроект. ООО «ЭС ЭМ ДЖИ», УНП 190247301

Сетевые фильтры в каталоге Onliner.by

Читайте также:

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. nak@onliner.by

Источник