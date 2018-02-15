Блокчейн и криптовалюту сделают скрепами

ЕАЭС умело включилось в гонку управления цифровой повесткой дня, подхватив тему блокчейна и криптовалют. 3 февраля в Алматы главы правительств евразийских стран провозгласили курс на цифровизацию. А уже 12 февраля тему обсудили на открытом заседании Евразийской экономической комиссии в Москве «Блокчейн и криптовалюты: каналы влияния на макроэкономическую политику в евразийском регионе».

Евразийская криптовалюта и блокчейн единой безопасности

Главным спикером по заявленной теме была Карине Минасян, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК. Онаконстатировала серьезное отставание в понимании этой темы, но выразила надежду на успех заявленных программ. «Евразийский союз уже запустил проект цифровой трансформации. Это четыре направления: цифровая трансформация рынков, цифровая трансформация отраслей, трансформация интеграционных процессов и развитие инфраструктуры безопасности, — заявила Карине Минасян. — Мы стремимся к созданию конкурентоспособных евразийских цифровых активов, платформ и экосистем. Именно платформы и экосистемы будут выступать основными субъектами цифровой экономики, именно эта сложная высокотехнологичная модель ведения бизнеса может добавлять экономике добавленную ценность. Наличие евразийских подобных платформ будет определять нашу конкурентоспособность, в том числе и бизнеса, который должен быть оцифрован практически весь».

По мнению Карине Минасян, страны ЕАЭС должны сформулировать единую консолидированную позицию по вопросу цифровизации и отстаивать общие позиции на международной арене. «Без современной евразийской финансовой инфраструктуры, евразийских цифровых платежных платформ и цифровых финансовых инструментов наши потребители будут мигрировать на платформы с широким набором сервисов вне наших юрисдикций. Это не лучшая тенденция с точки зрения распределения добавленной стоимости и сохранения цифрового суверенитета, — говорит Карине Минасян. — Нужна ежедневная кропотливая работа по формированию общих стандартов. Мы должны понимать, какие технологические решения в эти стандарты заложены, чтобы не остаться только пользователями».

Главная задача текущего момента для ЕАЭС, по мнению спикера — выпуск единой криптовалюты. «Общая цифровая валюта может снять недостатки наших валютных систем и даже способствовать повышению роли национальных финансовых систем. Нам кажется интересным развитие цифровых инвестиционных инструментов для финансирования инновационных проектов развития и стартапов, — отмечает Карине Минасян. — Может, стоит задуматься о том, что интеграцию финансового рынка необходимо начать именно в инновационном сегменте, не выстраивая новых цифровых барьеров. Предлагаем странам Союза запустить пакет инициатив по созданию евразийских финансовых и платежных платформ, в связке с базовыми проектами Евразийского экономического союза и другими отраслевыми цифровыми инициативами. Вместе с тем мы понимаем, что с криптовалютами сейчас связано много споров. Трансграничное регулирование криптовалют даже вынесено на очередное обсуждение «Большой двадцатки».

Потенциал пока не изучен

Антонио Фаллико, председатель совета директоров банка «Интеза», рассказал об использовании системы блокчейн при проведении межбанковских операций и разработке аналога системы SWIFT. «Блокчейн обладает большим интеграционным потенциалом, что может быть ценно на пространстве Евразии. Эти технологии способны совершить революцию во многих сферах жизни человека, в том числе и в работе банков. Произойдет ли это, и каковы могут быть последствия, риски и преимущества, пока ясности нет. Но эти технологии несут в себе громадный потенциал», — сказал Антонио Фаллико.

Работа с запозданием

Тимур Жаксылыков, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК, считает, что потенциальные возможности использования блокчейн пока уравновешиваются неизвестными рисками. «Мы опасаемся очень многого, и решительный шаг пока никто не делает даже на национальном уровне. Переход на транснациональное регулирование будет еще сложнее, — полагает Тимур Жаксылыков. — Общий финансовый рынок нам придется выстраивать сразу в двух плоскостях: снимать барьеры и одновременно создавать условия для регулирования новых технологий, которые кардинально меняют его образ. Есть объективное запаздывание: в концепцию общего финансового рынка, которую мы планируем принять до 2015 года, мы еще не интегрировали проблематику новых финансовых технологий и новых возможностей».

Криптовалюты против дедолларизации экономики

Ярослав Лисоволик, член правления Евразийского банка развития, подчеркнул, что мировая экономика с некоторым оптимизмом принимает криптовалюты, потому что спрос на резервные валюты не удовлетворен. «Криптовалюты подрывают суверенное право эмиссии и, следовательно, эффективность денежно-кредитной политики. Существуют и вопросы трансграничного регулирования. Однако, с точки зрения баланса рисков и возможностей, оптимальное решение — регулирование, а не запрет, — сказал Ярослав Лисоволик. — С технологической точки зрения, в краткосрочной перспективе криптовалюты не могут стать фактором дедолларизации наших экономик по причине низкой скорости транзакций. В долгосрочной перспективе все это может измениться, поэтому надо участвовать в данном процессе».

Не надо блокчейн навязывать существующей системе

Явную разницу в понимании этой непростой темы участниками государственными чиновниками и участниками свободного рынка подчеркнуло выступление Дмитрия Мариничева, интернет-омбудсмана РФ. Его внимание привлекли не экономические, а социальные изменения, которые несет в себе применение блокчейна. «Мы блокчейн пытаемся зарегулировать в соответствии с той системой, в которой живем. Эта система хоть и уникальна, но не единственно возможная, — заявил Дмитрий Мариничев. — Криптоденьги появляются как общественное социально-экономическое движение, потому что меняются технологические уклады внутри общества. Нельзя пытаться загнать блокчейн в привычную парадигму. Именно блокчейн позволит нам иначе структурировать социально-экономические отношения в обществе и подчеркнуть ценность человека. Он начинает зарабатывать на своем капитале, а капитал идентифицируется в блокчейне как вклад человека».

Охарактеризовав традиционные деньги как продукт иерархически-вертикальной системы, спикер предложил отказаться от ее давления на общественное устройство, доверив построение общественных структур самим людям. Именно эта задача наилучшим образом реализована в блокчейне. «Происходит тотальный сдвиг парадигмы, основанный на том, что огромное количество простого умственного труда замещается машинами. Поэтому криптовалюты нужны роботам, — сказал Дмитрий Мариничев. — Люди будут пользоваться теми инструментами, которые им приятны и которые имеют историческую память. Государство должно отойти от управления обществом, передав это под общественный договор. Вот какой образ будущего мы должны обсуждать и находить».

Ничего нового

Итак, ЕЭК считает криптовалюту и блокчейн инструментами укрепления интеграционных связей ЕАЭС и поддержания безопасности экономического содружества. Эти тезисы «Капитал.kz» попросил прокомментировать Теймура Тмуслима, председателя казахстанской некоммерческой общественной ассоциации Asia Blockchain. Ассоциация была создана в 2016 году как образовательный проект, направленный против мошенничества в сфере криптовалют.

По словам Теймура Тмуслима, в идее единой валюты в том виде, в каком она видится ЕЭК, нет ничего нового. «Предлагаемая валюта — прямой аналог безналичных средств. Яркий пример подобной наднациональной валюты — это евро, — считает Теймур Тмуслим. — К криптовалютам предложенная форма денег никак не относится, потому что не отвечает основным параметрам: анонимность и децентрализация».

Кстати, 16 февраля блокчейн и криптовалюты будут в центре внимания криптоконференции в Алматы. Впервые в нашей стране соберутся спикеры, чья задача — не продвижение чьих-то узких интересов, а просвещение участников криптодвижения Казахстана в части наиболее сложных проблем рынка новейших технологий.

Источник