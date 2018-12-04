Блокада Азовского моря: Россия неожиданно пошла на уступки Украине — Обозреватель

Россия частично разблокировала движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, по состоянию на 3 декабря 2018 года наблюдается движение кораблей (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Их останавливают российская сторона, досматривает, как и раньше, однако частично движение восстановлено», — заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход — одно. Еще девять судов находятся у причалов портов.

Омелян подчеркнул, что разблокирование портов стало возможным благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также благодаря вниманию со стороны иностранных медиа.

«…Мы сделали расширенную совместную пресс-конференцию в порту Мариуполь для иностранных медиа. Проинформировали о нарушениях международного права со стороны Российской Федерации, экономических и геополитических угрозах блокирования портов Азова, а также призвали международное сообщество выступить единогласно в защиту демократии, мира и свободы в Украине», — пояснил министр.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков.

При этом глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал отмечает, что в Керченском проливе находятся около 170 судов, ожидающих прохода в обоих направлениях, передает «Интерфакс-Украина».

«На сегодня в Керченском проливе сосредоточены около 170 судов, они ждут прохода в обе стороны… Идет тихая экономическая блокада. Практически режим они не изменили, только усложнили. Соответственно такое количество судов в маленьком проливе оказывает влияние и на безопасность судоходства», — рассказал он.

По его словам, Россия пропускает собственные и иностранные суда, которые идут в их порты, в первую очередь, а в последнюю очередь пропуск предоставляется украинским кораблям.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.





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