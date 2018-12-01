Блокада Азовского моря Россией: экономист назвал главную опасность — Обозреватель

Главная опасность блокады Россией Азовского моря заключается в огромных убытках для перевозчиков и владельцев грузов. Каждый день простоя торгового судна может оцениваться в 10-50 тыс. долларов.

Об этом ObozTV рассказал экономист Максим Праздников. По его словам, если эти потери будут регулярными, то никто больше не захочет выбирать пунктами направления украинские порты.

«Ну, может быть будут работать Одесса и Ильичевск. Но для Мариуполя и Бердянска это означает постепенное прекращение любого товаропотока и соответственно достаточно серьезные убытки в принципе и для Украины как для страны в виде недополученных налогов и сборов», – пояснил Праздников.

Он считает, что решить проблему доставки грузов могла бы железная дорога. Но на сегодняшний день она уже перегружена и страдает от нехватки вагонов.

«И это приводит к тому, что не полностью реализуется экспортный потенциал. То же самое зерно, которое мы могли бы продать, вовремя не уходит – это ведет к несвоевременному поступлению валютной выручки. А это опять же влияет на курс», – уточнил экономист.

Порт Мариуполя

«То есть, все это очень взаимосвязано и если посмотреть на эти связи, то в любом случае, на экономику определенное давление есть и оно будет увеличиваться», – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация в Азовском море резко обострилась после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. 24 украинца стали военнопленными РФ.

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