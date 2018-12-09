Блоги / Наталья Фролова: Пора определиться. В Вильнюсе прошел VI Форум Свободной России — Радиостанция ЭХО МОСКВЫ

В Вильнюсе 7-8 декабря прошел VI Форум Свободной России.

Участники форума дополнили санкционные списки, предрекли большую войну и посчитали ущерб, нанесенный России политикой Кремля.

Тема санкций вновь стала главной на очередном, шестом, Форуме Свободной России (ФСР), основанном Гарри Каспаровым и созываемом каждые полгода в литовской столице. Работа по оставлению списков началась еще в декабре прошлого года. В ноябре этого года члены Постоянного комитета ФНР представили результаты своей работы в Вашингтоне. «В нашем списке имена, которые и без того находятся под санкциями. Но наша задача – более подробно обосновать, почему эти субъекты должны находиться под санкциями», — пояснил собравшимся юрист Марк Фейгин, член Постоянного комитета ФСР. По его словам, ненависть Кремля к Форуму высока именно потому, что его участники занимаются самой болезненной и чувствительной для бенефициаров путинской системы деятельностью. «Санкции – это не работа предателей своей страны в пользу чужой страны, как это часто преподносится, — подчеркнул Фейгин. — Наоборот, мы – единственные, кто защищает налогоплательщика, чьи деньги уходят на военные операции, пропаганду на Западе, поддержку диктаторских режимов и прочее. Только санкционный ответ поможет сохранить для будущих поколений возможность вернуть эти деньги домой». В ближайшее время дополненный список лиц, принятый на VI Форуме, будет обнародован на сайте ФНР. Впрочем, бизнесмен и бывший министр экономического развития Украины (2014 — 2016 гг.) Айварас Абромавичюс высказал на Форуме мнение, что по-настоящему действенной силой обладает только одна санкционная мера – отключение России от системы SWIFT: «Для России, страны с достаточно развитой банковской системой, это был бы удар ниже пояса».

Некоторые участники форума отметили, что несмотря на американские и европейские санкции и гигантские затраты на военные операции, которые ведет Кремль, экономика России, похоже, удачно адаптировалась под новые условия – прогнозирумого уже четыре года краха путинской системы так и не случилось. Российские сми регулярно сообщают об экономическом росте, эксперты – о долгосрочной стагнации. «Это еще не зима, но уже точно осень», — уверен Андрей Илларионов, экономист и член Постоянного комитета ФСР, представивший на Форуме анализ динамики основных экономических показателей России за последние 29 лет.

Динамику ВВП России с 1990-го года по октябрь 2018 года Илларионов делит на три периода: первые девять лет Великой Российской рецессии (падение на 45%), с октября 98-го года до кризиса июля 2008 года – высокий и устойчивый экономический рост (на 99,7% — удвоение ВВП), с 2008 года – кумулятивный прирост ВВП на душу населения составил 6,7%. Но, поскольку в последний период население Крыма стало учитываться в качестве российского, то увеличение ВВП на душу населения за этот третий период реально составило 3,8%. По подсчетам экономиста, темп роста за последние десять лет уменьшился в 50 раз.

Помимо ВВП (показателя производства), Андрей Илларионов привел данные по показателю реального потребления. Высшую точку этот показатель достиг в апреле 2014 года, как раз в момент начала полномасштабной агрессии против Украины. С тех пор этот показатель снизился почти на 6%, что, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что российское население платит за войну отказом от потребления.

Другая жертва, на которую в последние четыре года идет российское население, это сознательный отказ от рождения детей. Илларионов называет этот процесс второй демографической катастрофой за последние 30 лет. Только в 2012 году показатель рождаемости смог обогнать показатель смертности в России: прирост населения составлял от 1 до 20 тыс. в год. С сентября-октября 2015 года Россия вновь начала сползать в демографический кризис, фактически повторяющий кризис начала 90-х. Нынешнее сознательное решение россиян не заводить детей эксперт объясняет не столько экономическим спадом, падением потребления или девальвацией рубля, которые случились раньше, сколько военной операцией в Сирии.

Один из важных итоговых показателей – удельный вес России в мировом ВВП. За последние десять лет, по данным экономиста, этот показатель уменьшился с 2,5% ВВП до 1,9% ВВП, то есть до самого низкого его значения за всю историю наблюдения. «Последняя более–менее сравнимая оценка с Россией в нынешних ее границах – это петровская Россия 1700-го года. Тогда оценка удельного веса России в мировом ВВП составляла 2,15%. То есть сегодняшний показатель меньше, чем он был в год Нарвской битвы, которую затеял Петр».

Андрей Илларионов уверен, что одна из главных причин падения основных показателей – резкое падение индекса политической свободы после пика, достигнутого в 1991-м. Эксперт обращает внимание на то, что движение в сторону авторитаризма в России началось задолго до прихода в Кремль Владимира Путина – еще при так называемых «системных либералах». Сегодня, как показывает статистика, Россия по уровню политической несвободы обогнала как страны Ближнего Востока, так и традиционного лидера в этой сфере — Зимбабве. «Мне очень нравился термин «зимбабвийская болезнь». Но Россия постепенно догнала и даже обогнала эту африканскую страну, которая с 2008-года начала устойчиво развиваться. Так что сегодня эту болезнь можно смело переименовать в «российскую»».

Предприниматель Евгений Чичваркин отметил на Форуме, что нынешняя ситуация в России плохо действует на бизнес-среду, которая все больше впадает в состояние уныния. Чрезмерное государственное регулирование демотивирует бизнес, который с удвоенной силой («twin turbo», как выразился Чичваркин) начинает выводит капиталы из страны, несмотря на все попытки власти остановить этот процесс.

Депрессию, в которую постепенно скатывается российское общество, похоже, также подогревают разговоры о предстоящей большой войне. О ее неминуемости на Форуме говорили Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев, которые уверены, что Кремль пойдет на Украину с крупномасштабной войной. Их поддержал и Андрей Илларионов, который считает, что новая агрессия против Украины возможна в ближайшем полугодии (до июля 2019 года), когда, «по прогнозам, уровень воды в крымских водохранилищах станет нулевым и полуострову будет угрожать водная катастрофа». Экономист считает, что удар будет направлен против юга Украины. И пока этого не случилось, россиянам надо успеть определиться: готовы ли они к полноценной войне с соседним государством?

Источник