Блогер: «В 2016-17 годах в Украине не было экономического роста»



В Минэкономразвития и в Государственной службе статистики приводят данные, свидетельствующие о том, что в 2016-17 года украинская экономика не показывала рост.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет блогер Виктор Скаршевский. «Правительство в лице Минэкономразвития отчиталось, что с 2015 года в Украине стремительно снижается доля теневой экономики: в 2017 году размеры теневой экономики были на 32% меньше, чем в 2014-м. С 2016 года, не так стремительно, но растет официальный ВВП. В 2017 году официальный ВВП был выше на 5%, чем в 2015-м», — пишет Скаршевский.

По его словам, к этим данным нужно прибавить размеры теневой экономики, и тогда все встанет на свои места. «В 2016 году ВВП, включая теневой, снизился на 1,3 процента, в 2017 – на 0,5 процентов. Теневая экономика сокращается быстрее, чем растет официальная, и, сложив две позитивные тенденции, мы имеем негативную картину», — добавил блогер.

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