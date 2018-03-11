Блогер рассказал, почему ближайшие пару лет могут стать прорывом в экономике Украины



Рынок недвижимости в любой стране чрезвычайно индикативен как инструмент оценки состояния экономики. Например, любой специалист знает, что экономические кризисы вначале более всего ощущаются в падении спроса на офисную недвижимость, затем идет торговая. Жилая наиболее инерционна. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Карл Волох.

Он отмечает, что одновременно, повышение спроса на офисную недвижимость, не важно, аренду или покупку, они взаимосвязаны, часто дает индикацию повышения деловой активности тогда, когда на цифрах роста ВВП это еще не успело полноценно отразиться. По словам Карла Волоха, его знакомые строители-девелоперы, которые трудятся в двух крупнейших компаниях, говорят в последние месяцы о беспримерном росте спроса именно на офисы, которые компании скупают целыми блоками еще на этапе строительства. Утверждается даже, что в офисных центрах, строительство которых с 2008 года сильно затормозилось – новые почти не возводились, появились очереди потенциальных арендаторов.

Карл Волох пишет, что вспомнил об этом, когда увидел цифру в 20 процентов – рост капитальных инвестиций в прошлом году, по утверждению президента Порошенко и Госстата. Если это верно, то все сходится и мы можем получить приличный рост экономики уже в ближайшие год-два. Впрочем, все это верно лишь в случае, если МВФ реструктуризирует нам выплату госдолга с 2019 года. Иначе, у нас опять будет кризис – из-за низкой базы похлеще предыдущего.

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