Блеф по-американски: Путина заманивают на путь Горбачева

В Пентагоне озвучили условие отказа США от размещения крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении, как это предусмотрено в новой ядерной доктрине. Для этого Россия должна «вновь начать соблюдать РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)» и изменить свое «агрессивное поведение» на международной арене. Об этом 21 февраля заявил зампомощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

«Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, если начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать», — объявил зампомощника главы Пентагона.

По его словам, США обеспокоены еще и увеличением в России запасов нестратегического ядерного оружия. «Нам нужно что-то делать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора», — сказал Суфер.

Напомним: в начале февраля Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину — «Обзор ядерной политики». В документе говорится, что США намерены продолжать предложенную бывшим президентом Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил в связи с «развитием российского ядерного потенциала». Россия в документе названа одним из ключевых соперников Америки, наряду с Северной Кореей, Китаем и Ираном.

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В Москве резко раскритиковали американскую доктрину. МИД РФ заявил, что Вашингтон вводит мировое сообщество в заблуждение, утверждая, что новая доктрина не понизит порог применения ядерного оружия.

«Особую опасность в данном контексте представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боеприпаса „малой мощности“ для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и „облегченной“ боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок „Трайдент-II“. Ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как „оружие поля боя“. Соблазн к их применению, в особенности в сочетании с доктринально зарезервированным за собой правом на превентивный ядерный удар, резко возрастает», — отмечалось в сообщении МИД РФ.

Кроме того, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью The Washington Post предупредил, что США и Россия приближаются к новой гонке вооружений. Он также выразил сомнение, что в нынешних политических условиях Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений может быть продлен.

И вот теперь США предлагают размен: Вашингтон откажется от планов по размещению крылатых ракет с ядерным зарядом, если РФ ослабит свои геополитически позиции.

Что стоит за предложением Суфера, возможен ли торг с точки зрения Кремля?

— Роберт Суфер — высокопоставленный чиновник, и на таком уровне США впервые подают сигнал для нас, — отмечает эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков. — И надо понимать: речь идет о далеко идущих планах Вашингтона.

В оборонной стратегии США, напомню, сформулировано предельно четко и ясно: военная сила должна способствовать росту политического влияния Америки, и достижению ее национальных интересов. Это означает, что военная сила официально признается Вашингтоном ключевым внешнеполитическим инструментом. Исходя из этого, США предполагают нарастить такой военный потенциал, который позволял бы с позиций превосходства диктовать политическую волю.

На достижение этих же целей направлена новая ядерная доктрина США. Ее суть в том, что роль ядерного оружия повышается, и что для давления на Россию и Китай — в том числе для различных торгов и разменов — этот инструмент снова становится одним из важнейших.

В этом смысле обвинения России в якобы несоблюдении договора РСМД и «агрессивном поведении» на международной арене — элементы большой и долгосрочной стратегии США.

«СП»: — Насколько США готовы технически играть с позиции силы?

— Пока в заявлениях Вашингтона больше блефа. Судя по параметрам программ развития вооружений, которые США приняли или намерены принять в пятилетней перспективе, американцы до конца не уверены в своем превосходстве.

Но, как свойственно американской политической культуре, «пробные шары» Вашингтон запускает уже сейчас, — и к ним можно отнести предложение Роберта Суфера. На деле, Штаты заранее создают площадку для торга с Россией.

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«СП»: — Мы заинтересованы в торге с США по размещению крылатых ракет морского базирования?

— Нам важно помнить, что у России есть собственные национальные интересы. И что мы не должны идти на уступки в глобальных целях, к чему нас американцы периодически склоняют. Замечу, именно на такие уступки пошел в свое время экс-президент СССР Михаил Горбачев, и его ошибки должны быть сейчас учтены. Словом, на геополитические уступки ради отказа Вашингтона от размещения крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении идти ни в коем случае нельзя.

Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, но у нас есть варианты как симметричного, так и ассиметричного ответа на деятельность американцев. Именно в этом, я считаю, должна заключатся наша прагматичная позиция — без дипломатического шараханья и нервозности.

Да, если нынешний режим контроля над вооружениями обрушится, ничего хорошего не будет. Но и поступаться национальными интересами ради поддержания этого режима России явно не стоит.

В реальности, на наших глазах начинается новый этап — «постхолодной войны», при котором геополитические факторы снова начинают играть значимую роль. Запад уже составил «черный список» геополитических соперников. А значит, с иллюзиями, что международный порядок будет строиться на основе добрососедства, а также равной и неделимой безопасности, надолго покончено.

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