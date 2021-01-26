благо, а не зло. Комментарий Семена Новопрудского

«Пока не победят пандемию и не начнут восстанавливаться богатые и относительно развитые страны, бедным точно лучше не станет. «Вакцинный национализм», несомненно, разумнее нереального «вакцинного равенства», — считает колумнист

Семен Новопрудский. Фото: Татьяна Фролова

Появились первые оценки глобальных потерь человечества — уже случившихся и будущих — от пандемии COVID-19. Придется смириться с тем, что пока с вирусом не справятся ведущие экономические державы, плохо будет и всем остальным. А причитания о неравномерном доступе к вакцине разных государств абсолютно бессмысленны: в мире никогда не было и не будет абсолютного равенства. Ни одна инновация не была одновременно и полностью доступна всему человечеству.

Национализм в сфере распространения вакцин может обойтись мировой экономике в 9,2 трлн долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «Вакцинный национализм может служить краткосрочным политическим целям. Но в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны поддерживать справедливость в отношении вакцин. Пока мы не покончим с пандемией повсеместно, мы не остановим ее в целом», — сказал журналистам Гебрейесус.

Неудачные или откровенно абсурдные высказывания высокопоставленных представителей ВОЗ не редкость. За год пандемии к ним уже привыкли. При этом разговоры о «справедливости в отношении вакцин» и «вакцинном национализме» — чистейшая демагогия.

Коронавирус официально зафиксирован более чем в 200 государствах мира, а по факту есть вообще везде. У подавляющего большинства стран нет научных, технологических и финансовых возможностей для разработки и выпуска своей вакцины.

При этом производители уже имеющихся вакцин кровно заинтересованы в том, чтобы продавать их как можно шире: этот бизнес сулит такие прибыли, что ни о каком специальном «вакцинном национализме» говорить не приходится. Нет такой проблемы, она выдумана.

Главных реальных проблем с вакцинами, пожалуй, две. Одна — чисто медицинская. По самим вакцинам есть серьезные вопросы, на которые у человечества пока просто не может быть ответов из-за относительной молодости коронавируса: как долго после вакцинации действует иммунитет, не заразны ли вакцинированные, будут ли вакцины эффективны против всех мутаций коронавируса, а их, по данным германской клиники Сharite, уже более 12 тысяч.

Вторая — «арифметическая», масштабы вакцинации. Пока ученые исходят из того, что коллективный иммунитет достижим при вакцинировании 60-70% человеческой популяции. На данный момент из 7,84 млрд жителей планеты, по официальным данным, переболели чуть больше 100 млн. Даже если условно снизить порог коллективного иммунитета до 50%, надо вакцинировать не менее 3,8 млрд человек. Причем, например, действующая российская вакцина «Спутник V» состоит из двух доз. И неизвестно, сколько раз и с какой частотой придется вакцинироваться.

Но даже один раз вакцинировать почти 4 млрд человек не удастся ни за год, ни за два. Поэтому чем больше стран сумеют достичь с помощью собственных или закупленных за рубежом вакцин коллективного иммунитета, не думая о других, тем лучше. Можно называть это «вакцинным национализмом».

Говорить о «победе над пандемией» сразу во всем мире уже давно бессмысленно. Везде одновременно вирус явно не исчезнет, а превращение его в обычное сезонное заболевание с гораздо менее значительной, чем сейчас, способностью убивать людей, скорее всего, произойдет естественным путем по мере дальнейшего роста заражений. Задача вакцинации — ускорить этот естественный, неотвратимый процесс за счет увеличения числа людей с иммунитетом.

Пока же в 2020 году последствия пандемии коронавируса (честнее сказать — борьбы с ней) для мировой экономики оказались в 2,5 раза хуже, чем от кризиса 2009 года, и самыми тяжелыми за 90 лет, со времен Великой депрессии. Об этом говорится в представленном 25 января в штаб-квартире ООН докладе «Мировое экономическое положение и перспективы». «В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в 2,5 раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года, — говорится в докладе. — Ожидаемое в 2021 году скромное восстановление на 4,7% едва ли компенсирует потери 2020 года».

Пока не победят пандемию и не начнут восстанавливаться богатые и относительно развитые страны, бедным точно лучше не станет. «Вакцинный национализм», несомненно, разумнее нереального «вакцинного равенства».

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