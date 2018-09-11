Бизнесмены увидели на Дальнем Востоке предпосылки к мировой промышленной революции

Владивосток, 11 сентября. Новая мировая промышленная революция начнется с Дальнего Востока, если государство и бизнес продолжают успешно работать над развитием региона, заявил генеральный директор ООО «Арника» Александр Генералов.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству агропромышленного кластера на приморской территории опережающего развития «Надеждинская» подписали глава края Андрей Тарасенко и руководитель «Арники». Документ стал одним из первых договоров, которые заключили на Восточном экономическом форуме.

Бизнесмен отметил, что власти страны активно работают в вопросе развития Дальнего Востока, создавая удобные условия как для предпринимателей, так и инвесторов.

«Руководство страны, на мой взгляд, проводит дальновидную политику, фактически строит новые площадки для создания масштабных производств и развертывания новых типов деятельностей для будущей новой экономики Азиатско-Тихоокеанского региона», — приводит слова Генералов «Экономика сегодня».

Он отметил, что такие шаги способствуют зарождению новой системы разделения труда. Он подчеркнул, что регион заинтересован в проектах, которые бы соответствовали таким критериям, как новые технологии, высокая добавленная стоимость, а также ориентация на экспорт. Бизнесмен добавил, что это привлечет азиатских инвесторов, которые заинтересованы в сотрудничестве с Дальним Востоком.

Предприниматель отметил, что в регионе можно увидеть предпосылки к новой мировой промышленной революции.

«Ну, и главное, пожалуй, в рамках новой промышленной революции, заключается во включении РФ в проектирование и создание новой системы разделения труда в АТР, что фактически перекроит мировую экономику и станет шагом в развитии всех ее стран-участников, — констатировал он. — Это же даст им неоспоримые преимущества перед другими центрами экономического развития в нынешнем столетии».

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