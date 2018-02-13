Бизнесменов Новокузнецка зовут на конкурс

А для «бизнесвумен» даже создали особую номинацию.

Сегодня в Новокузнецке случилась пресс-конференция с участием главы города Сергея Кузнецова. А также его заместителя по экономике Ирины Прошуниной, начальника управления потребительского рынка и развития предпринимательства Светланы Поздеевой и начальника управления экономического развития, промышленности и инвестиций Павла Камбалина.

Мероприятие было посвящено старту городского конкурса для предпринимателей «Бизнес Признание».

Со слов Кузнецова, проводимый в первый раз в истории города конкурс станет большим событием. Он позволит представителям бизнеса показать свою работу, презентовать реализуемые проекты и получить всеобщую известность. Сергей Николаевич уверен, что желающих «засветиться» найдется немало, и 25 мая кубок победителя получат наидостойнейшие.

Всего 7 основных номинаций и одна дополнительная:

1. производство

2. электронная коммерция

3. сервисный проект

4. женский проект (участвуют только проекты, которые создали или которыми руководят дамы)

5. сельское хозяйство и переработка продукции

6. молодежный проект

7. ЗОЖ

Восьмая номинация – «Народный предприниматель» – лучший проект во всех номинациях по результатам он-лайн голосования.

Первый этап – с 15 февраля по 5 апреля. В каждой из семи номинаций отберут три лучших проекта. На втором – 25 мая – будут определены победители.

Причем один проект может участвовать в нескольких номинациях. Например, молодая (до 35 лет) женщина, организовавшая, скажем, гостиничный бизнес, может претендовать на победу в 3, 4 и 6-й номинациях.

На вопрос, предполагается ли победителю в дополнение к кубку какая-то денежная премия, мэр Сергей Кузнецов ответил уклончиво: там видно будет… Ведь главное, с его слов, это общественное признание. А вот в том, что желающих будет предостаточно, глава города не сомневается. Поскольку часто встречается с представителями бизнеса. Которые горят желанием поучаствовать в чем-то подобном.

Кирилл Донцов.

В Новокузнецке закладывается новая традиция, интересная для городского бизнес-сообщества, – проведение ежегодной премии «Бизнес Признание».

По словам авторов, этот нестандартный пилотный проект в будущем имеет все шансы стать популярным конкурсом среди предпринимателей, которые загодя будут стремиться принять в нем участие.

«Начиная с позапрошлого года, который был объявлен Годом Предпринимательства в Новокузнецке, в коворкинге и бизнес-центре на регулярной основе проходят встречи представителей власти с предпринимателями, где мы откровенно говорим о реальных трудностях ведения бизнеса, его открытия и дальнейшей раскрутки. За это время мы осознали многие проблемы предпринимательства, «примерили» их на себя и определились, в каком направлении нам нужно идти дальше. Бизнес – это, прежде всего, коммуникации и партнерство. Именно поэтому основной целью этого нового для города конкурса является популяризация малого и среднего предпринимательства, организация продуктивного взаимодействия бизнеса и власти, а также всех вовлекаемых в этот процесс лиц«, — сказал Сергей Николаевич Кузнецов.

По словам главы Новокузнецка, конкурс «Бизнес Признание» может стать хорошей подготовительной площадкой для наших предпринимателей для дальнейшего их участия в федеральных и международных конкурсах и премиях. В частности, в российской национальной премии «Бизнес-Успех», финал которой в этом году пройдет в Новокузнецке.

«Премия «Бизнес Признание» — это не однодневное событие, а многостадийная система объективных оценок, по итогам которых предприниматели получают общенародное признание», — резюмировал С.Н. Кузнецов.

В рамках проведения конкурса «Бизнес Признание» возможно участие в 7 номинациях: лучший производственный проект; лучший интернет-проект; лучший сервисный проект; лучший женский проект; лучший сельхозпроект; лучший молодежный проект; ЗОЖ. Отметим, что допускается участие в нескольких номинациях для одного участника конкурса. Кроме того, в рамках проведения финального этапа конкурса учреждается специальная номинация «Народный предприниматель», которая представляет собой онлайн-голосование за лучшего предпринимателя города.

В конкурсе могут принять участие организации (юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Новокузнецкого городского округа. Конкурс проводится с 15 февраля по 25 мая и состоит из двух этапов: I этап (15.02.2018-05.04.2018) – проводится заочно; II этап 25.05.2018 – финал конкурса.

На отборочном туре I этапа конкурса оргкомитет по материалам, представленным участниками, отбирает не более 3 представителей в каждой номинации, которые примут участие во II этапе конкурса. При отборе участников учитываются соответствие проекта тематике, финансово-экономические показатели организации, например, такие как, оборот компании на сотрудника, динамика чистой прибыли, объем прибыли, инвестируемый в развитие и т.д. По итогам 1 этапа определится 21 финалист конкурса.

Финал конкурса (2 этап) состоится 25 мая 2018 года в канун Дня российского предпринимателя. На этом этапе участники в очной форме представляют свой проект посредством презентации и видеоролика и члены жюри во главе с Кузнецовым Сергеем Николаевичем путем оценки показателей проекта определяют победителей конкурса в каждой номинации. А модератором финала станет известная медийная персона, занимающая в сфере бизнеса России лидирующие позиции. Победителей конкурса ждут памятные подарки, награды и дипломы.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте бизнес-признание.рф, либо обратиться в отдел торговли и развития предпринимательства районных администраций города Новокузнецка. Там же можно получить всю необходимую информацию о требованиях к участникам и необходимых документах для регистрации в конкурсе.

Получить актуальную информацию о конкурсе «Бизнес Признание» можно посредством телеграм-канала t.me/biz_priz и на сайте конкурса бизнес-признание.рф.

Адреса отделов торговли и развития предпринимательства районных администраций города Новокузнецка:

1) Кузнецкий район: г. Новокузнецк, ул. Ленина, 38, кабинет 20; телефон (3843) 32-14-18; е-mail: kuz_org@admnkz.info;

2) Орджоникидзевский район: г. Новокузнецк, ул. Тузовского, 14, кабинет 31; телефон (3843) 32-04-81; е-mail: ord_torg2@admnkz.info;

3) Центральный район: г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 44, кабинет 303; телефон (3843) 32-22-74; е-mail: centr_torg1@admnkz.info;

4) Куйбышевский район: г. Новокузнецк, пр. Курако, 37, кабинет 9; телефон (3843) 32-07-08; е-mail: kuibtorg@yandex.ru;

5) Заводской район: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 22б, кабинет 28; телефон (3843) 32-05-16; е-mail: otd-torg-zav@yandex.ru;

6) Новоильинский район: г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 62, кабинет 25; телефон (3843) 32-06-70; е-mail: ilin_rn@admnkz.info.



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