Бизнес в коронавирус: итоги 2020 и прогнозы на 2021

Сложный и неоднозначный 2020 год подходит к концу. В сети то ли смеются, то ли надеются, что в 2021-м сразу все станет хорошо, ну, или хотя бы будет так, как раньше.

Чем запомнился бизнесу коронавирусный 2020-й и чего реально следует ожидать от 2021-го, разбиралось .

Неоднозначные итоги 2020-го

Как сообщил в комментарии партнеру – еженедельнику «Перша Шпальта» экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, в 2020 году украинская экономика в целом оказалась достаточно адаптированной к коронавирусу. За вычетом определенных особенностей, которые привнесла пандемия, украинская экономика растет.

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«2019 год мы закончили с ВВП на уровне $153,6 млрд. 2020 год после, безусловно, тяжелого второго квартала мы заканчиваем примерно на уровне $147- 148 млрд. Это небольшой спад для такого года. Более того, основной спад пришелся на второй квартал 2020 года, когда все физически находились дома. То есть это классический спад, когда кто-то потерял работу».

Григорий Кукуруза

экономист Ukraine Economic Outlook

Григорий Кукуруза

экономист Ukraine Economic Outlook

Григорий Кукуруза добавил, что после второго квартала 2020 года украинская экономика перешла к стремительному восстановлению: второй квартал был на уровне минус 11,2% ВВП, третий – минус 3,5% ВВП. В четвертом квартале 2020-го — начале первого квартала 2021 года этот показатель будет на уровне минус 0,5 — 1,5% ВВП за счет локдауна, который планируется в январе, и того урона, который могут получить определенные отрасли.

Однако, по словам директора социологической службы Центра Разумкова Андрея Быченко, 2020-й объективно был одним из немногих, когда нет практически ни одной отрасли, которая бы считала, что дела улучшились.

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«Во всех сферах, в которых мы проводили опрос, преобладают негативные оценки. Возможно, это не было неожиданностью, но оставило неприятное впечатление», – добавил он.

Вместе с тем, как сообщил директор частного предприятия «Сложные сплавы» Павел Себастьянович, в 2020 году рейтинг инвестиционной привлекательности Украины снова упал, а для предпринимателей год был ужасным.

По его словам, есть два пути законодательных инициатив: в сторону экономической свободы и уменьшения полномочий коррупционеров (налоговиков, контроллеров — кого угодно). Даже если не уменьшаются налоги, предприниматели чувствуют, что можно работать. А в Украине все наоборот, так как сужается экономическая свобода и предоставляется больше полномочий коррупционерам.

«Сейчас налоговик может решать, какая у тебя деловая цель. Сейчас господин Гетманцев предоставил им такие полномочия. То есть будут приходить налоговики и спрашивать: зачем ты делаешь то, что ты делаешь? Как это может быть? Я не знаю, где в мире есть такое. И он будет решать, соответствует ли деловая цель его пониманию ведения бизнеса или нет… Или эта система блокировки налоговых накладных, которая сейчас существует. У нас в государстве в целом 250 тыс. предприятий-плательщиков налога на добавленную стоимость. Сейчас 136 тыс. заблокировано. У нас половина всех предприятий заблокирована, они не могут работать. И налоговая сейчас отчитывается, что они выполнили план по НДС. Конечно, если вы заблокировали половину предприятий, то есть забрали у них деньги, заблокировали, предприятия не могут ими воспользоваться, они должны снова уплатить этот НДС, чтобы продолжать работать. То есть двойная оплата НДС».

Павел Себастьянович

предприниматель, координатор гражданской платформы «Нова країна»

Павел Себастьянович

предприниматель, координатор гражданской платформы «Нова країна»

Он добавил, что президент Владимир Зеленский позвал председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева для того, чтобы он упростил систему налогообложения, уменьшил давление и внедрил налог на выведенный капитал, который уже внедрили Латвия, Грузия, Эстония, Польша.

«Все кругом внедряют этот налог, потому что это привлекает инвестиции. А мы делаем все наоборот», – отметил Себастьянович.

Однако некоторые отрасли показали стремительный рост. По словам основателя стартапа по доставке продуктов Foodex24 Владислава Савченко, несмотря на негатив из-за пандемии, у бизнеса был резкий поворот в сторону e-commerce.

«Объемы рынка e-commerce начали очень быстро расти. Например, страны СНГ начали расти на 200% в год, если брать показатели последних месяцев», – рассказал он.

Оптимистические надежды на 2021-й

По словам Григория Кукурузы, следующий год будет либо годом осторожного оптимизма, либо уверенного. Есть прогнозы по укреплению гривны до 27 грн за $ в первом полугодии 2021 года. Вместе с тем ожидается рост реального ВВП на уровне 6% после спада на 5% в 2020 году.

По данным Ukraine Economic Outlook, нет никаких причин для того, чтобы гривна оказалась на уровне выше 28,1 — 28,3 за доллар. По прогнозам, в январе — феврале на валютном рынке будет наблюдаться профицит валюты. Это поможет гривне вернуться в коридор 27,7 — 28,2 грн за доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) на 2020 год на уровне 6% и улучшил ожидания роста показателя в 2021 году с 4% (в июльском прогнозе) до 4,2%

«Основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса», – добавили в НБУ.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, пандемия COVID-19 наиболее негативно повлияет на экономику именно в начале 2021-го, однако программы поддержки бизнеса и льготных кредитов помогут смягчить это влияние.

«Мы ожидаем рост 4,6% ВВП. Многие говорят, что это высокий показатель, которого много лет не было. Но мы считаем, что этого можно достичь. Экономика вернется к положительному тренду во второй половине 2021 года».

Игорь Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Игорь Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Владислав Савченко добавил, что в 2021 году он ожидает восстановления экономики мира. Наиболее активными отраслями будут медицина, доставка и e-commerсe проекты.

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