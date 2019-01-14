Бизнес-школа Сколково: криптоиндустрии необходимы распределенные реестры разных типов — Город финансов

Центр финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления Сколково опубликовал серию исследований, посвященных ключевым вызовам криптоиндустрии: регуляторным и технологическим.

Эксперты предлагают новую схему классификации распределённых реестров, основанную на технологических и стратегических классификаторах, а также описывают возможные стратегии создания новых типов распределенных реестров.

В отчете «Технологии в криптоиндустрии: состояние, стратегии и эффекты» эксперты обращают внимание, что все чаще специалисты криптоиндустрии отмечают особую роль технологий распределенных реестров в развитии фундаментальных инноваций, связанных с цифровой трансформацией. Тем не менее, большая часть существующих реестров не подходит для масштабных проектов, особенно связанных с бизнес-задачами в частном и государственном секторах.

Авторы уверены, что для скачка в развитии криптоиндустрии необходимо создание распределенных реестров разных типов.

В отчёте выделяют технологические классификаторы, к которым относятся архитектура (частный, консорциумный или публичный) и структура управления (контролируемый и неконтролируемый) распределённого реестра, и стратегические, включающие в себя универсальность (нишевый или универсальный) и отношение к традиционным участникам (поддерживающий или подрывной). В результате получается 24 основных типа распределённых реестров.

Существующая инфраструктура криптоиндустрии в большей степени состоит из реестров одного базового типа. Существует также несколько примеров консорциумных и частных РР. Остальные типы распределенных реестров на рынке не представлены.

«Сегодня основные усилия участников криптоиндустрии сосредоточены на проектах на основе сетей Эфириума и Биткоина или их минимальном улучшении, а другие существующие типы зачастую вовсе не воспринимаются экспертами всерьёз, – рассказывает старший исследователь Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы Сколково Егор Кривошея. – Чтобы стимулировать фундаментальные инновации, связанные с развитием решений на основе технологии распределенных реестров, необходимо диверсифицировать усилия разработчиков и предложить проекты и инфраструктуру, кардинальным образом отличающиеся от того, что мы видим сегодня. В ходе исследования мы обнаружили, что большинство участников индустрии не делает даже базового исследования рынка для понимания того, какие решения уже существуют. Мы надеемся, что данное исследование поможет качественно поднять уровень знаний, связанных с криптоиндустрией и простимулировать создание инфраструктуры на базе реестров новых типов».

Разработанная классификация позволяет определить наиболее и наименее подходящие применения распределенных реестров в каждом конкретном случае. Исходя из специфики проекта, авторы также предлагают модель выбора подходящего типа реестра для потенциальных пользователей.

Авторы отмечают, что встраивание криптоиндустрии в контекст более широкой цифровой экономики возможно только при одновременной готовности участников и технологии.

«Если технологии не готовы к масштабным применениям, то проекты, связанные с ними рискуют быть провальными. Если участники не готовы их использовать, то они либо будут не нужны, либо останутся нишевой технологией для энтузиастов», – подчёркивают они.

Данный отчет – второй в серии отчетов Центра финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления Сколково, посвященных криптоиндустрии. Отчет будет полезен представителям частного и публичного секторов, которые планируют реализацию проектов, связанных с технологией РР, и другим участникам экосистемы криптоэкономики, заинтересованным в развитии криптоиндустрии.

Центр финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы Сколково создан на основе кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» с целью построения независимого российского центра компетенции в финансовых инновациях и безналичной экономики в России и мире.

Источник: https://bits.media/biznes-shkola-skolkovo-kriptoindustrii-neobkhodimy-raspredelennye-reestry-raznykh-tipov-/

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