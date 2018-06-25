Бизнес-леди Кургана нашли себя в цифровой экономике

Современный бизнес невозможно развивать без интернета. В Курганской области на днях состоялась встреча бизнес-леди, где они обсудили роль женщин в цифровой экономике.



Мария Трагарюк, мама троих детей, успевает в жизни все — воспитывать детей и вести бизнес. На встречах она учит мамочек наводить порядок в доме и в жизни.

— Я рассказывала, рассказывала, и мне говорят, почему бы вам не делать это более широко и специально, курсы проводить, — говорит участница форума Мария Трагарюк, тренер по тайм-менеджменту. — Начали встречи организовывать при библиотеке Маяковского.

Поделиться успехом ее пригласили и на форум «Женщины в 21 веке в условиях цифровой экономики», который прошел в Кургане. Не так давно Мария побывала на учебе за рубежом.

— В Америке проходила стажировку по теме электронная коммерция, — продолжила Мария. — Как раз это моя тема, как развиваться и обучать через интернет. Интересно было увидеть, на сколько эта тема важна за рубежом. Для них это без особенностей, важно и все. У нас не везде понимают, что это важно развиваться через интернет.

Мария входит в сообщество развития потенциала женщин Уральского округа. Там помогают решиться стать бизнес-леди и не опасаться конкуренции.

— Конкурировать с мужчинами не нужно, потому что мужчины могут все, а женщины все остальное. На самом деле мы должны партнериться, — рассказала Лариса Пудова, руководитель сообщества развития потенциала женщин УФО. — Другое дело, что за каждой успешной женщиной в прошлом, настоящим или будущем, стоит мужчина. И сегодня женщины должны прежде всего развиваться.

Для развития многие женщины используют декретный отпуск. Свободное время посвящают получению новой профессии. Начиная бизнес, преимущественно хотят не заработать, а делать добрые дела.

Людмила Воробейчик в бизнесе 27 лет. Тема развития цифровой экономики, говорит, безусловна важна. Но главная проблема Курганской области не в этом.

— Хотелось бы развития, чтобы у молодежи было будущее, чтобы они его видели, чтобы они оставались в Курганской области, — поделилась Людмила Воробейчик, индивидуальный предприниматель. — Для этого нужно работать всем одновременно. Молодежь должна чувствовать, что есть потенциал. Только тогда можно о чем-то говорить, строить любой бизнес и проекты.

Курганский форум посетили гости из Москвы. Представитель «Опоры России» Вероника Пешкова рассказала, что государство сейчас видит перспективы в развитии женского бизнеса. Сейчас существуют различные программы для поддержки женского предпринимательства в России.

25.06.2018

Татьяна Андреева, служба информации телеканала «Область 45».

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