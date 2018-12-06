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«Бизнес-класс»: как знания помогают развитию ростовского бизнеса — Новости Ростова-на-Дону

E-commerce 06 Дек 2018
«Бизнес-класс»: как знания помогают развитию ростовского бизнеса — Новости Ростова-на-Дону
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«У Ростовской области большой потенциал развития микро- и малого бизнеса, поэтому здесь программа «Бизнес класс» успешно тиражируется. Она дает компетенции для  успешного масштабирования своего дела или создания нового бизнеса, стимулирует культуру предпринимательства, — считает министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. —  Наша задача – побуждать у потенциальных участников программы желание обучаться, развиваться в бизнес-среде и оказывать меры поддержки».   

Программа «Бизнес класс» уникальна высоким качеством учебных материалов, подготовленных ведущими бизнес-экспертами. Участие в программе бесплатно, главное — желание развиваться в бизнес-среде и иметь доступ в интернет. Сайт проекта — www.business-class.pro.

Для справки. «Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа от Сбербанка и Google для представителей микро- и малого предпринимательства, которые с ее помощью могут вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Проект стартовал в апреле 2016 года и доступен для всех пользователей России.

Участники могут выбрать между двумя направлениями обучения: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». Программа включает восемь модулей по основным направлениям ведения бизнеса: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Для участия необходимо примерно 1-3 свободных часа в неделю.



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