Бизнес-барометр. Кто бьет по рейтингу Владимира Зеленского: 15-21 июня

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В начале каждой недели традиционно публикует свой «Экономический барометр». Он отражает влияние решений украинских чиновников на рейтинг президента Владимира Зеленского. В этом нам помогают главы крупнейших бизнес-ассоциаций, эксперты, политологи и предприниматели.

Кто и как влиял на рейтинг президента с 15 по 21 июня

Яков Смолий

Глава Национального банка Украины

Позитивно

Большая Палата Верховного Суда отменила решения судов первой и второй инстанции в пользу семьи Суркисов в деле о депозитах. Производство по взиманию закрыто. Речь идет о процедуре bail-in, которую Национальный банк проводил в ходе национализации. Она предполагала обмен крупных депозитов ряда лиц в банке на акции Приватбанка, посчитав этих лиц связанными с финучреждением. Затем эти акции вместе с акциями других акционеров, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, государство купило за 1 гривну.

Комментарий The Page

Поскольку это дело является фактически ключевым в вопросе оспаривания законности национализации Приватбанка, то решение по нему позитивно скажется на рейтинге президента Владимира Зеленского.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Негативно

Кабинет министров во время очередного заседания принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля. Позже министр здравоохранения Максим Степанов выступил за возобновление жесткого карантина в некоторых областях Украины в связи с антирекордами по показателям заболеваемости COVID-19.

Комментарий The Page

Такое решение негативно отразится на рейтинге главы государства, поскольку за время карантина количество безработных в Украине резко увеличилось, большинство малого бизнеса так и не возобновило работу после ослабления карантинных мер, как итог — экономика страны значительно просела.

Ольга Буславец

Исполняющая обязанности министра энергетики

Негативно

По предложению Минэнерго Кабмин распорядился при производстве электроэнергии на тепловых станциях временно использовать исключительно каменный уголь внутренней добычи, а не более чистый природный газ, цена которого сильно упала из-за экономического кризиса. Главная причина такого предложения от Минэнерго — поддержание рынка сбыта для государственных и частных угольных компаний. Однако Фонд госимущества и «Центрэнерго» попросили компенсацию за использование угля вместо газа при производстве электроэнергии. Речь идет о том, что предприятие не может ни финансово, ни технически покупать уголь, когда себестоимость производства электроэнергии дешевле на газе.

Комментарий The Page

Такое решение негативно отразится на рейтинге Зеленского, поскольку распоряжение приведет к росту себестоимости производства и нанесет материальный ущерб предприятиям отрасли.

Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Украины

Негативно

Верховная Рада не одобрила доработанную программу Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Ее поддержали лишь 207 нардепов. Для принятия программы было необходимо 226 голосов.

Сам премьер-министр не видит никаких оснований для отставки нынешнего правительства. По его словам, Кабмин будет работать согласно этому документу.

Комментарий The Page

Это негативно отразится на рейтинге Зеленского, поскольку, учитывая то, что Рада уже дважды не поддержала программу правительства Шмыгаля, можно говорить о вотуме недоверия. Большинство экспертов при этом отмечают, что это голосование сделало нынешний Кабмин на шаг ближе к отставке.

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