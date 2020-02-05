Бизнес–ангелы стали прагматиками. «ДП» выделил технологии, в которые можно ожидать притока инвестиций в 2020 году

Технологический интерес инвесторов в России, хотя и имеет свою специфику, во многом находится в русле глобальных трендов. Среди очевидных и устойчивых сегментов–лидеров в IT как за рубежом, так и в России можно выделить искусственный интеллект (ИИ), большие данные и машинное обучение. Они широко применимы на самых разных рынках и приносят ощутимый экономический эффект.



Экспресс–анализы. В Петербурге появился сервис оценки инвестиционной привлекательности бизнеса



Стартапы



Экспресс–анализы. В Петербурге появился сервис оценки инвестиционной привлекательности бизнеса



«Значительно вырос интерес к технологиям в образовательной и медицинской сферах, защите информации, биотехнологиям и энергетике. В России особенно высокий спрос наблюдается в сфере систем хранения данных, компьютерного зрения, голосовых технологий», — подчеркивает Данил Жариков, директор инвестиционных проектов АО «ИК «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг»).



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