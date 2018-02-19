Битва за налоги зарубежных посылок продолжается: итоги заседания ФАС



После поручения президента РФ Владимира Путина создать так называемые «равные конкурентные условия» для российских и зарубежных компаний в интернет-торговле, чиновники Федеральной антимонопольной службы начали собирать регулярные круглые столы с участием экспертов рынка и чиновников.

В частности, на повестке дня, по словам присутствующего там регулярно Иванова, стоит три темы:

1. Предложение ФТС и «Почты России» о механизме взимания пошлин с зарубежных интернет-покупок. Эксперимент по взиманию такого сбора должен начаться в середине мая 2018 года. Деньги будут собираться в автоматическом режиме, а оператором платежей выступит «Почта». До конца года планируется подготовить необходимую нормативно-правовую базу новых сборов.

2. Предложение НАДТ ввести таможенные склады b2b2c.

«На такие склады из иностранных магазинов поступают товары и лежат там нерастаможенными. Продажи конечному покупателю идут непосредственно с таких складов. Каждый раз, когда условный телефон выходит со склада, он проходит процедуру растаможки. Так решается куча проблем, в частности проблема возврата непроданных товаров. Этой истории во всем мире лет 5 или 6, она уже введена в разных странах. За все (складирование и растаможка) с магазина берется процент. За каждый товар, без минимального порога. В Китае — 11.9%, в Европе — 10%», — говорит Иванов.

3. Предложение АКИТ об обязательной регистрации всех зарубежных интернет-магазинов как налоговых резидентов в России. По этому предложению, все иностранные ИМ должны встать на налоговый учет и платить НДС.

С последней идеей АКИТ выступила еще в начале 2016 года.

«Самый простой и понятный способ, которым уже воспользовались все зарубежные государства, это регистрация зарубежных игроков как налоговых агентов на территории страны», — говорил тогда президент АКИТ Алексей Федоров.

Идею АКИТ критиковали с самого ее появления. Например, Владимир Долгов, который на тот момент был главой российского eBay, заявлял, что обязать иностранные торговые площадки платить НДС в России — непростая задача.

«Например, большинство продавцов на eBay являются частными лицами, и обязать каждого из них регистрироваться в России для уплаты налогов попросту невозможно», — говорил он.

Сегодня в eBay продолжают настаивать на этой позиции.

«Более того нынешняя команда eBay провела ряд исследований, как внутри компании, так и привлекая независимых экспертов, которые подтвердили невозможность как законодательного, так и практического позиционирования маркетплейсов, как налоговых агентов», — рассказал генеральный директор eBay России, Восточной Европы и Африки Илья Кретов.

Руководитель кластера «РАЭК/Электронная коммерция» Иван Кургузов считает, что проще договорится с Aliexpress и eBay.

«Они уже давно готовы выступать налоговыми агентами для своих подключенных магазинов. А все остальные мириады иностранных магазинов у нас регистрироваться не будут. Но у нас 95% продаж — это именно Aliexpress и eBay. Так что вывод очевиден», — говорит он.

Иванов поделился с E-pepper.ru данными осеннего исследования Copenhagen Economics о перспективах налогообложения кроссбордера. Тема исследования — дебатируемый в Европе вопрос об обнулении беспошлинного порога.

Как говорят авторы исследования, затраты на администрирование сборов налогов во всех изученных случаях «превосходят максимально возможную потенциальную прибыль от сбора НДС даже после внедрения упрощенной системы отчетности». Интересно, что убытки прямо пропорциональны беспошлинному барьеру — чем он ниже, тем убытки больше.



«Мы установили несколько негативных последствий упразднения беспошлинного ввоза товаров. Несмотря на то, что мы признаем и уважаем стратегическую цель создания равных условий для всех игроков рынка, мы пришли к выводу, что на практике осуществление данного плана потребует относительно больших затрат, ставя под сомнение эффективность данного конкретного предложения», — пишут авторы исследования.

Совет Еврокомиссии по Оценке Воздействия также находит макроэкономическую пользу, связанную с созданием равных условий для отечественных и зарубежных продавцов, «ничтожно малой».

В выводах исследования Совета, говорится, что потребители в ЕС, в случае упразднения беспошлинного ввоза товаров, будут испытывать «общее негативное воздействие», поскольку потребительский выбор будет снижаться, а цены расти из-за более высоких издержек на администрирование и увеличения налога.

«Логистические операторы отметят увеличение затрат на администрирование с 0,7 до 1,7 млрд. евро по сравнению с текущими показателями (+ 1 млрд евро, т.е. + 143%), поскольку дополнительные 150 млн. единиц товара будут облагаться НДС, ожидается, что доходы от сбора НДС уменьшатся на приблизительно 0,05 млрд. евро из-за большего количества несогласованности при осуществлении администрирования, трансграничная электронная торговля снизится на 0,9% (1,7 млрд. евро), цены на рынке электронной торговле повысятся на 0,5%, а общее количество уменьшится на 0,2%», — следует из данных исследования (Источник: European Commission (2016), SWD(2016) 379 final, стр. 30-32).

Однако сейчас идея, видимо, забыта.

«На заседании ФАС выступил президент «М.Видео» Александр Тынкован. Он снял с обсуждения предложение налогового резиденства. Умное решение, слава богу, нам не придется и далее обсуждать эту тупиковую ветвь», — говорит Иванов.

Впрочем, официальный представитель АКИТ заявил, что в ассоциации «по-прежнему выступают за то, чтобы происходила НДС-регистрация. Если она не происходит в добровольном порядке, то тогда будет действовать таможенный сбор». Президент АКИТ Алексей Федоров не смог представить свою точку зрения на эту тему.

Источник: e-pepper.ru

Фото: www.yaplakal.com, biz.a42.ru





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