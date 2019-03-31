Битва СМИ: как западные и китайские журналисты пишут о Китае — ЭКД

Снижение темпов экономического роста Китая – одна из главных тем во всех мировых СМИ. Интриги добавляет продолжающаяся торговая война с США и напряженные отношения с Канадой. Как одни и те же события и факты освещает китайская и зарубежная пресса, разбиралось издание South China Morning Post.

Валовый внутренний продукт (ВВП)

Дано: В 2018 году темпы роста экономики Китая составили 6,6% по сравнению с 6,9% в 2017 году. Это самый низкий показатель с 1990 года.

Версия Китая: Жэньминь жибао

Заголовок: «Более 90 трлн юаней! Экономика Китая достигла новых высот».

Э: «Впервые был превышен исторический рекорд в 90 трлн юаней. Китай сохранил место второй крупнейшей экономики мира. В 2018 году ВВП вырос на 6,6%, что выше намеченного правительством показателя в 6,5%, и составил 90,03 трлн юаней. Вклад Китая в мировую экономику составляет 30%».

Версия зарубежных СМИ: Australian Financial Review

Заголовок: «Китайская экономика переживает самые тяжелые за последние десятилетия времена».

Цитата: «Экономисты предсказывают, что темпы роста могут упасть до 4%. Таможенные пошлины Дональда Трампа негативно сказались на доверии потребителей и на обрабатывающей промышленности главного торгового партнера Австралии».

Рождаемость

Дано: В 2018 году рождаемость в Китае достигла самого низкого уровня за последние 60 лет. В 2018 году в КНР родилось 15,23 млн детей, что меньше, чем 17,23 млн в 2017 году и 17,86 млн в 2016 году. Если раньше власти тревожились из-за слишком быстрого роста населения, теперь их беспокоит снижение рождаемости. Это может привести к старению населения и негативно сказаться на экономике.

Версия Китая: Синьхуа



Заголовок: «Население Китая продолжает расти более-менее стабильно».

Цитата: «Директор управления статистики демографии и переписи населения в Национальном бюро статистики Китая (НБС) заявил, что политика «двух детей» оказала положительное влияние на демографию. Количество семей с двумя детьми превосходит семьи, отказывающиеся иметь детей.

Он также добавил, что Китай по-прежнему обладает достаточными трудовыми ресурсами. Однако число трудоспособного населения уменьшилось. Китай начал стареть».

Версия зарубежных СМИ: The Irish Times

Заголовок: «Рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня за последние 60 лет».

Цитата: «В 2018 году рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня за последние 60 лет. Политика, направленная на повышение рождаемости, не работает, несмотря на все государственные поощрения. Подобная демографическая статистика породила новые сомнения в могуществе второй экономики мира. КНР находится в состоянии торговой войны с США. Очень высоким является уровень задолженности Китая. Рост экономики замедлился».

Безработица

Дано: Согласно Национальному бюро статистики Китая, уровень безработицы в городах составил 4,9% в декабре 2018 года. Это на 0,1% ниже, чем в декабре 2017 года. Сокращение уровня безработицы — важнейшая задача Китая. Массовая потеря рабочих мест может привести к социальным волнениям.

Версия Китая: CCTV

Заголовок: «Занятость китайского населения. Новые экономические достижения».

Цитата: «В 2018 году китайский рынок труда оставался стабильным. В городах появилось рекордное количество рабочих мест, это способствует социальному и экономическому росту. Ситуация с трудоустройством улучшилась благодаря укреплению основных экономических показателей. За последний год китайская экономика перешла на новый уровень качества и эффективности. Создаются новые рабочие места, стабилизируется трудоустройство, повышается занятость».

Версия зарубежных СМИ: The Diplomat (США)

Заголовок: «Снижение темпов роста Китая бьет по самому больному месту — трудоустройству».

Цитата: «Из-за давления на внутреннюю экономику Китая перспективы в сфере занятости населения выглядят довольно мрачно. Интернет-индустрия пошла на спад. Китайские интернет-гиганты Baidu, Alibaba и Tencent всегда были лакомыми кусочками для соискателей. Но в сентябре стало известно, что Alibaba приостановил набор новых специалистов на работу. Не нужны новые сотрудники и Baidu и JD.com, а Tencent планирует уволить 6000 человек».

Торговля

Дано: В июле 2018 года обострилась торговая война между КНР и США. Страны наложили торговые пошлины на сумму $68 млрд. В декабре прошлого года экспорт Китая сократился на 1,4% по сравнению с ноябрем того же года и на 4,4% по сравнению с декабрем предыдущего. Тем не менее, согласно статистике за весь 2018 год, экспорт Китая вырос на 9,9%. За счет эффективной торговли первой половины года объем внешней торговли Китая достиг рекордной за всю историю отметки в $4,62 трлн. Выросла даже китайско-американская торговля.

Версия Китая: Синьхуа

Заголовок: «Более 30 трлн юаней! Объем внешней торговли Китая достиг рекордной отметки в 2018 году».

Цитата: «Объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной отметки. Рост составил 9,7% по сравнению с 2017 годом. Представитель Главного таможенного управления КНР считает, что Китай сохранит лидирующую позицию мирового экспортера. Правительство приняло эффективные меры, чтобы внешняя торговля могла стабильно расти в условиях изменчивой мировой обстановки».

Версия зарубежных СМИ: The Japan Times

Заголовок: «В декабре 2018 года экспорт из Китая стал самым низким за последние два года. Мировая экономика в опасности».

Цитата: «Экспорт из Китая неожиданно сократился в декабре 2018 года. Это указывает на ослабление второй крупнейшей мировой экономики и снижение глобального спроса. Большая часть положительного сальдо внешней торговли Китая пришлась на торговлю Китая с Америкой. В условиях торговой войны это может побудить Дональда Трампа усилить давление на Пекин».

Объем розничных продаж

Дано: В 2018 году объем розничной торговли в Китае снизился до 9%. Год назад этот показатель составлял 10,2%. Китай пытается изменить модель экономического роста и вывести ее из-под влияния торговли, инвестиций и экспорта. Вместо этого главную роль должно играть внутреннее потребление.

Версия Китая: Синьхуа



Заголовок: «Эффективный внутренний рынок. Как потребительские расходы стимулируют рост экономики?»

Цитата: «Объем розничной торговли Китая превысил 380 млрд юаней. Потребительские расходы по-прежнему являются локомотивом экономического роста. Внутреннее потребление обеспечивает 76,2% роста национальной экономики. Это на 18,6% больше, чем в 2017 году.

В течение последних пяти лет потребительские расходы играют для китайской экономики более важную роль, чем инвестиции и экспорт. Покупатели тратят деньги в основном на услуги. Это увеличивает потребительский рынок и совершенствует структуру рынка в целом».

Версия зарубежных СМИ: The Guardian (Великобритания):

Заголовок: «Внимательные потребители ощущают замедление роста экономики Китая».

Цитата: «Для бизнеса, который зависит от покупательной способности среднего класса, настали непростые времена. После нескольких десятилетий головокружительного роста, вторая крупнейшая экономика мира замедляет темпы развития. Китайские покупатели уже ощущают последствия».

Подготовила Маргарита Тамаева





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