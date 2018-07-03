Битва политтехнологов. Двигатели нового курса Тимошенко

Активная фаза президентской гонки в Украине стартует лишь осенью. Но уже сейчас ключевые политические игроки в основном определились и со своими политтехнологами, и с основными постулатами предстоящих предвыборных кампаний

Фото: AFP / East News

«ДС» проанализировала работу политтехнологов главных кандидатов в президенты Украины. Второй в нашем списке оказалась дважды экс-премьер и трижды неудачница президентских выборов Юлия Тимошенко.

Принято считать, что главным технологом Тимошенко является нардеп от «Батьківщини» Александр Абдуллин, которому помогает его коллега по фракции Елена Кондратюк — жена директора телеканала ICTV Александра Богуцкого. В реальности же оба этих политика хоть и постоянно присутствуют на предвыборных совещаниях у лидера и дают ей советы, не генерируют идеи и смыслы кампании Тимошенко, а выполняют исполнительные функции. Например, в сфере ответственности Абдуллина, как и прежде, остается взаимодействие со СМИ, а на Кондратюк — реклама на билбордах, и, как показало июньское проведение форума «Новый курс Украины», со своими задачами они справляются.

А вот идейными генераторами «Батьківщини» выступают, с одной стороны, политтехнологический дуэт в составе Виктора Котигоренко и Виктора Войналовича, а с другой — нынешний нардеп от БПП и популярный блогер Виталий Чепинога. Сюда же стоит добавить предпринятые попытки подключить политтехнологов-американцев Джорджа Бирнбаума и Владу Галан, а их шефа по президентской кампании Дональда Трампа в 2016-м Барри Беннета выбрать центральным лоббистом Тимошенко в Вашингтоне. Пока в «Батьківщині» усиленно опровергают участие американцев в их команде, а с компанией Беннета Avenue Strategies был расторгнут официальный контракт о предоставлении лоббистских услуг, впрочем, их деятельность в Украине никогда бы не отличалась публичностью.

61-летние Котигоренко и Войналович — доктора политических наук, широко известные в узких профессиональных кругах как представители старой школы покойного Юрия Левенца. Под его началом они работали и в предвыборном штабе Кучмы в 1999-м, и у кандидата Януковича в 2004-м, и на нескольких парламентских выборах, где консультировали то Партию регионов, то «Нашу Украину», то БЮТ, то всех, бывало, одновременно. Однако кулуарная молва всегда связывала Левенца и его «олдскульную» команду особо прочными связями с вечно непотопляемым Сергеем Левочкиным, но это все — неофициально.

Зато официально Войналович — завотделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Ивана Кураса НАН Украины, а Котигоренко — главный научный сотрудник отдела национальных меньшинств того же института. Хотя научная деятельность, как известно, не приносит в нашей стране серьезных доходов, поэтому оба применяют свои знания на высокооплачиваемой политтехнологической практике. К слову, одним из наиболее успешных проектов Котигоренко и Войналовича уже после смерти своего шефа Левенца была мэрская кампания Виталия Кличко в 2014 г., когда тот набрал 56,7% голосов киевлян. И помогал им в этой работе более молодой Чепинога (ему сейчас 49 лет).

У Чепиноги есть свои преимущества над коллегами-политтехнологами внутри тимошенковского штаба. Во-первых, он просто вернулся в родные пенаты, ведь именно Чепинога долгое время был и пресс-секретарем Тимошенко, и ее личным спичрайтером, а также дважды нардепом от БЮТ. Во-вторых, ныне являясь парламентарием от БПП по квоте УДАРа, он так и не нашел себе ниши в команде Порошенко, но, тем не менее, навел связи со многими теперь уже в противоборствующем лагере. А в-третьих, Чепинога всегда отличался заметной креативностью с хорошим чувством юмора, что ценят не только около 120 тыс. его френдов и фоловеров на Facebook, но и сама Тимошенко, за чьи подготовленные «экспромты» ранее отвечал как раз Чепинога. Видимо, такая его роль «очеловечивания образа» закрепится за ним и во время гонки-2019.

Собственно, ключевая задача всех политтехнологов Тимошенко — создать и закрепить за ней новый образ с большим набором свежих месседжей для политикума и социума, что мы уже наблюдали на недавней презентации лидером «Батьківщини» ее нового курса. Такое себе новое лицо Тимошенко в условиях острого запроса украинцев на «новые лица». Плюс первенство над конкурентами и в развернувшихся социологических войнах, и в вопросе навязывания обществу дискуссии по актуальной повестке дня.

Безусловно, с тем, что о новом курсе Тимошенко заговорили многие, ее команда справилась. Но теперь она зашла на новое поле и подняла планку диспута, из-за чего возникает более глобальная проблема — как в попытках расширить электорат не потерять ядро своих избирателей, которые напрочь не могут понять, о чем вообще говорит «наша Юля». Причем у «Батьківщини» нет людей, отвечающих не за старый, а за новый ее электорат, который может как прийти, так и уйти.

Параллельно Тимошенко активно ищет поддержки в США, занимая четкую проамериканскую позицию (тем же занимаются Порошенко и Анатолий Гриценко). Но при этом она прекрасно осознает, что в целом конкурирует за избирателя не столько с Порошенко, сколько с Гриценко, хотя его Тимошенко нигде не упоминает, стараясь пока полностью игнорировать. Понятно, что это только временно, и политтехнологи Юлии Владимировны уже работают над планом, как бить по больным местам Анатолия Степановича.

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