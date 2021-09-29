Биткоин по $30 000: будет ли криптовалюта падать дальше и как на этом заработать?

29 Сентября, 2021,

15:00

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Ситуация на финансовых рынках, особенно на так называемых рынках рисковых активов, в число которых входит фондовый, сырьевой и криптовалютный рынок, зависит от того, что происходит в мировой экономике. Когда экономика стабильна и все хорошо, инвесторы вкладывают средства как в рисковые активы, чтобы получить доход, так и в безрисковые, чтобы свободный капитал не лежал без дела, но при этом не страдал от инфляции. К безрисковым активам можно отнести государственные или корпоративные облигации, а также банковские депозиты. В спокойное время уровень инфляции, как правило, находится на приемлемом уровне, который вполне способны покрыть проценты по вкладам и облигациям.

В кризисные и посткризисные периоды — например, сейчас — уровень инфляции выше, чем обычно, и поэтому вклады и облигации не могут ее покрыть. Соответственно, инвесторы стремятся отдавать капитал туда, где потенциальный доход покрывает инфляцию и позволяет что-то заработать сверху, то есть, в рисковые активы: акции, криптовалюты и т.д.

В период кризиса стабилизировать ситуацию и поддержать экономику способен лишь Центральный банк государства. Для этого используются различные инструменты монетарной и фискальной политики: снижение ставок по кредитам, программа QE (количественного смягчения), налоговые льготы и послабления, выплаты населению и прочие стимулы. В народе мягкую монетарную политику называют включением «печатного станка». Денег в обороте становится больше, в результате чего валюта обесценивается/растет инфляция.

Чтобы предотвратить ужасные последствия для экономики из-за пандемии, ведущие мировые ЦБ включили «печатный станок» на полную мощность, в беспрецедентных масштабах. Большая часть «новых денег» была потрачена инвесторами и обычными гражданами на покупку акций, криптовалют и других активов, с целью защитить их от инфляции и заработать.

22 сентября состоялось заседание ФРС США, на котором было объявлено о планах по началу ужесточения монетарной политики, начиная с ноября 2021 года: урезание программы QE и экстренного стимулирования, а также повышения ставок по кредитам уже в 2022 году. Ужесточение монетарной политики в ближайшие годы приведет к удорожанию доллара, снижению инфляции и росту доходности по облигациям и вкладам. Инвесторы в ожидании данного объявления стали частично избавляться от рисковых активов и переходить в безрисковые. Именно на фоне ожиданий по ужесточению монетарной политики и падали рынки рисковых активов, в том числе и криптовалюты, поскольку весь заработанный за время мягкой монетарной политики капитал на рисковых активах, можно постепенно начать переводить в безрисковые активы и таким образом сберечь.

Может ли BTC упасть до $30 тыс. и ниже?

Дело в том, что заявления о планах по ужесточению монетарной политики еще не значит, что ее действительно начнут ужесточать в ноябре. Это зависит от уровня безработицы, уровня инфляции, а также в целом от динамики восстановления экономики. Если ситуация продолжит улучшаться, то ужесточать будут, если ситуация останется прежней или начнет ухудшаться, то сроки ужесточения будут отодвигаться.

Проще говоря, у инвесторов есть еще 2 месяца в запасе, чтобы попридержать деньги в рисковых активах и заработать еще, тем более, что инфляция пока держится на достаточно высоком уровне и торопиться некуда. Как только фактически объявят о начале ужесточения, тогда рисковые активы начнут импульсивно снижаться. Поскольку биткоин уже как пару лет уверенно закрепился в числе активов, в который вкладывают средства все, от мала до велика, поводов для продолжения падения пока нет. По крайней мере, до ноябрьского заседания ФРС США, когда уже точно объявят о начале ужесточения (или не объявят). Кроме того, чтобы добраться до $30 000, биткоину необходимо было пробить вниз диапазон $40 000-$42 000. Сделать этого не удалось, поскольку в данном диапазоне покупатели с удовольствием собирали подешевле все, что предлагалось, пользуясь снижением.

Какие сейчас важные уровни у BTC?

Сейчас для биткоина важно преодолеть диапазон $49 000-$50 000, поскольку пробой данной зоны отменит сценарий падения, который стартовал 7 сентября, когда цена обвалилась с $52 000 до $42 000 за несколько часов. По факту пробоя данного диапазона, цена двинется тестировать уровень $54 000, и если она сможет прорваться выше его, то далее откроется дорога на обновление исторического максимума в районе $65 000. Поддерживает цену сейчас диапазон $40 000-$42 000.

Будет ли новый рост биткоина?

У биткоина сохраняется достаточно сильный потенциал роста. Даже в случае фактического начала ужесточения монетарной политики, она по-прежнему будет оставаться мягкой еще несколько лет на фоне того, какой она была до начала пандемии. Для инвесторов это возможность продолжать зарабатывать, однако основная часть капитала уже не будет идти в рисковые активы, соответственно, динамика роста фондовых, сырьевых и криптовалютных рынков снизится, но они по-прежнему продолжат потихоньку расти. Сегодня у биткоина есть все шансы постепенно добраться до исторического максимума и обновить его. Соответственно, если это произойдет, цена может достичь $70 000 и, возможно, $75 000. Однако это будет зависеть во многом от того, как дальше будет развиваться мировая экономика, и будут ли действительно ужесточать монетарную политику. Если в ноябре сроки по ужесточению передвинут, то в декабре биткоин может вырасти еще сильнее.

Покупать биткоин следует на надежных регулируемых криптоплатформах, например, на Currency.com.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета.





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