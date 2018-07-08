Биткоин и Трамп — почему для крипторынка наступают хорошие времена?

Для крипторынка могут наступить хорошие времена на фоне сложностей мировой экономики. Президент США Дональд Трамп развязал крупнейшую мировую торговую войну, одним из главных противников в которой стал, как и ожидалось, Китай.

6 июля США ввели ввозную пошлину на импорт 818 товаров из Китая общим объемом в 34 млрд долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом также в 34 млрд долларов.

В случае, если Китай нанесет ответный удар, Трамп ранее угрожал наложить дополнительные тарифы на сумму еще в 200 млрд долларов. При этом Америка ведет торговую войну не только с Китаем, но и с Евросоюзом и даже Индией.

Россия также не осталась в стороне и ввела дополнительные пошлины на импорт американской продукции в размере 25−40% — в ответ на протекционистские действия США.

Другими словами, мировая экономика переживает непростые времена. Зато такая ситуация становится отличной почвой для процветания крипторынка, — утверждает insider.pro.

Подобная ситуация уже наблюдалась ранее в 2016 году, когда биткоин заметно вырос на фоне Brexit. А еще раньше китайские торговцы массово перешли на криптовалюты, когда их национальная валюта юань упала. И даже после запрета криптоторговли в Китае, она все еще продолжается — но уже не на биржах, а на OTC-платформах.

Поскольку США вряд ли резко прекратят торговую войну, аналитики прогнозируют падение стоимости национальных валют, включая доллар. Так что инвесторы будут вынуждены искать альтернативные способы сохранения капитала.

Традиционно в качестве защитного убежища использовались драгоценные металлы, такие как золото и серебро. Но и они постепенно отходят на второй план — их место занимают криптовалюты, и это неспроста.

Криптовалюты, особенно биткоин, давно называют цифровым золотом. На то есть несколько причин. Максимальная эмиссия BTC ограничена, в отличие от золота — всего 21 млн монет. Хранить биткоины, а тем более перемещать, тоже легче по сравнению с золотом.

В криптовалютах есть только один минус: волатильность. Но опытные инвесторы научились диверсифицировать активы и, таким образом, максимально сокращать потери.

Так что аналитики уверены, что в ближайшее время биткоин, как и другие криптовалюты, ожидает рост — благодаря экономической нестабильности, вызванной США и их торговой войной.

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