Биткоин и доллар — эксперт назвал самую выгодную валюту для сбережений — Новости Украина — УНИАН

Биткоин, золото или доллар — банкир назвал самую выгодную валюту для хранения сбережений.

Эксперт назвал самую выгодную валюту для сбережений / REUTERS

Эксперт назвал самую выгодную валюту для хранения сбережений в 2021 году.

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Об этом сообщает канал «Украина 24» со ссылкой на банкира Игоря Львова.

«Мы видим, что биткоин и криптовалюты в 2020 году выросли в 4 раза. В ноябре-декабре биткоин был 10 800 долларов, а сейчас он почти 41 тысяча долларов. Это говорит о том, что спрос на эту валюту растет. С другой стороны, мы видим, почему он растет: первое — политическая неуверенность, которая была в Соединенных Штатах Америки, и второе — пандемия.

На этом фоне рост биткоина будет продолжаться какое-то время. Но потом, мы надеемся, пандемия пойдет на убыль, политическая составляющая в США в январе будет решена. Я думаю, притормозит на 45-50 тысячах долларов, и будет плавный рост», — сказал он.

«Конечно, этот вопрос ставился еще пять лет назад, и на него ответили. Если брать рост валют в 2020 году, то больше всего выросло золото — оно выросло в цене почти на 80%. То есть, если мы вложили бы деньги и купили золота на 100 долларов 1 января 2020 года, то 1 января 2021 года мы бы получили уже 180 долларов. Дальше идет евро, потом гривня, и потом — доллар. Если мы говорим о традиционных валютах, конечно, они будут. Потому что криптовалюта более экзотическая. Мы не можем ею заплатить в магазине, мы не можем массово закупать на нее товары. Есть часть населения, которая ею занимается, но это больше спекулятивные операции. Но в основном импортно-экспортные операции — это доллары, евро. Ну и мы говорим о золотовалютных запасах, о криптовалютных запасах речь не идет», — сказал он.

Что этому предшествовало

Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов. Новый максимум — 40 324,01 долларов за единицу криптовалюты.

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году.

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