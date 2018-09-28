Бисмарк капут: что будет в России вместо пенсий

Госдума окончательно одобрила повышение пенсионного возраста в президентском варианте. Но россиянам — «не пенсионерам» нужно думать не о том, как дожить до пенсии, а о том, как без нее обойтись.

Мужчина на фото внутри этого текста — граф, князь Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен. Создатель Германии как единого государства и пенсионной системы в том виде, в каком мы ее знаем — то есть когда государство платит пожизненные пенсии старикам за счет работающих сограждан более молодого возраста. Главное, что нужно понимать про пенсионную реформу в России ее гражданам, — пенсионная система имени Бисмарка умирает. Ее агония может быть относительно долгой, но нынешним 20—30-летним россиянам (а скорее всего, и нынешним 40-летним) гарантированных пенсий не видать как своих ушей.

Никаких пенсий еще 130 лет назад не было — это относительно молодое финансовое изобретение человечества. Причем Бисмарк придумал пенсии вовсе не по старости с определенного возраста, а именно по нетрудоспособности. Медики в Германии освидетельствовали пожилых людей и определяли, могут они еще работать или нет. При этом по достижении человеком 70 лет Бисмарк предложил не проводить таких освидетельствований и по умолчанию считать, что работать люди в таком возрасте больше не могут. Им и полагалась пенсия.

Расцвет пенсионных систем в мире пришелся на первые два десятилетия после Второй мировой войны — тогда мировая экономика после военной катастрофы росла рекордными темпами, а гигантские потери населения привели к тому, что стариков (людей пенсионного возраста) было сравнительно мало.

На этом историческую часть можно закончить и перейти к печальной российской современности. Возможно, пенсионная реформа понравилась бы нам несколько больше, если бы доходы россиян не падали четыре года подряд, а постоянно росли. Если бы экономика не находилась в глубоком кризисе, а увеличивалась китайскими темпами по 7% в год. Если бы под нескончаемые сказки Росстата про «рекордно низкую безработицу в России» миллионы людей не были без работы, а любая или почти любая работа обеспечивала бы достойный уровень жизни. (Сейчас почти 40% россиян не хватает денег на еду и одежду и примерно столько же живут от зарплаты до зарплаты.)

Но что есть — то есть. Если добавить к этому демографические проблемы (нет никаких оснований полагать, что количество работающих россиян будет расти в ближайшие 20—30 лет быстрее, чем количество пенсионеров, даже с учетом повышения пенсионного возраста), надо признать: солидарную пенсионную систему, когда работники платят за будущих пенсионеров, в обозримом будущем придется радикально менять или отменять.

В России возможны два фундаментальных изменения пенсионной системы. Первое — индивидуальные пенсионные счета, на которые работающие россияне смогут откладывать деньги. При этом государство обязано будет гарантировать неприкосновенность этих денег. Никаких «заморозок», никаких экстренных перебросок этих денег на «новые территории», как это случилось с накопительной пенсией в 2014 году и продолжается до сих пор. Убедить россиян копить на пенсии с помощью системы индивидуального пенсионного капитала будет непросто: для этого нужно, чтобы государство не обманывало людей хотя бы 20—25 лет, чего в России пока не получалось никогда.

Второе фундаментальное изменение — отказ от пенсионного возраста как такового в пользу безусловного дохода. Его платит государство (а не работники за будущих пенсионеров), и сумма этой обязательной ежемесячной выплаты может различаться в зависимости от возраста. Пожилым и нетрудоспособным людям — больше, молодым и здоровым — меньше. Но на безусловный доход стране надо заработать. Просто напечатать деньги и раздать их людям не получится: если деньги не обеспечены конкретным продуктом, они тупо обесценятся.

Уже неважно, является ли повышение пенсионного возраста в России объективной экономической необходимостью или очередным (эка невидаль, мало ли их было, в том числе в последние годы?) актом обмана людей государством. Важно понять — и государству, и нам с вами, — что повышение пенсионного возраста ни до 65, ни до 70 лет не решает проблемы нарастающего отставания размера пенсий от возможности жить на них.

Но главное, что нам предстоит осознать, — достойная жизнь большинства людей в пожилом возрасте возможна, только если в России начнется полноценное экономическое развитие. Пока мы барахтаемся и все глубже увязаем в нынешнем болоте с войной санкций, пренебрежением экономикой в пользу абстрактных «политических» интересов, с неослабевающим воровством и растранжириванием бюджетных ресурсов, коррупцией, наличием в стране бизнесменов и компаний, откровенно стоящих над законом, — никаких шансов на любую эффективную пенсионную систему у нас нет. Независимо от того, повышать пенсионный возраст или снижать.





Источник