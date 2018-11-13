Биржу EXMO поглотит канадская компания

Биржа EXMO достигла предварительного соглашения об объединении бизнеса с публичной компанией GoverMedia Plus Canada Corp. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Компании подписали письмо о намерениях, согласно которому GoverMedia Plus Canada Corp. получает исключительные права на срок до 180 дней на переговоры по приобретению биржи. По завершению сделки объединенная компания продолжит вести бизнес под брендом EXMO и будет котироваться на фондовой бирже.

В соглашении стороны договорились приложить все усилия, чтобы сформировать структуру предлагаемой сделки для соблюдения всех требований и минимизации неблагоприятных налоговых последствий и затрат.

«В EXMO мы рассматриваем эту сделку как отличную возможность усилить нашу команду профессионалов и повысить наше влияние на международный криптовалютный рынок. Это соглашение позволит нам улучшить операционную эффективность платформы и использовать лучшую инфраструктуру для наших пользователей», – отметил CEO EXMO Сергей Жданов.

В канадской компании также рады предстоящему объединению.

«Я очень рад объявить о готовящемся бизнес-соглашении с одной из крупнейших европейских криптовалютных бирж – EXMO. Это следующий важный шаг в объявленном нами ранее стратегическом партнерстве. После успешного объединения бизнесов количество клиентов компании превысит 2 млн, что качественно отразится на улучшении операционных и финансовых показателей, а также даст возможность расширения бизнеса на рынки Европы, Северной Америки и Азии», – прокомментировал генеральный директор GoverMedia Plus Canada Роланд Дж. Бопп.

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Предполагается, что финальная структура сделки будет определяться окончательным соглашением между компаниями.

GoverMedia Plus Canada Corp. – канадская публичная компания с российским представительством.

GoverMedia занимается разработкой современной интернет-платформы, которая предлагает различные онлайн-услуги, среди которых электронная коммерция, социальные медиа, корпоративная база данных, платформа обмена сообщениями и услуги краудфандинга.

Акции компании торгуются на фондовой бирже.

Напомним, биржа EXMO повышает комиссии за вывод средств.

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