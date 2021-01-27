Биржи АТР закрылись без единой динамики

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись разнонаправленно — на части рынков отмечалась коррекция после падения днем ранее, при этом давление на настроения продолжают оказывать опасения вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

МВФ дал оценку динамике мирового ВВП

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1% — до 3573,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — поднялся на 0,3%, до 2420,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,32%, до 29297,53 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,57% — до 3122,56 пункта, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,31% — до 28635,21 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,65% — до 6780,6 пункта.

На части рынков региона в среду был отмечен коррекционный рост — трейдеры покупали акции компаний, существенно подешевевших в предыдущий день торгов, когда обострились опасения вокруг коронавируса и новых ограничений.

Влияние на настроения инвесторов оказали также данные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в декабре выросла на 4,1% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее. При этом за 2020 год показатель вырос на 20,1%, а предыдущие данные — с января по ноябрь — указывали на рост прибыли крупных промпредприятий в стране на 15,5%.

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Трейдеры также обратили определенное внимание на новые прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по мировой экономике. Фонд улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году на 0,3 процентного пункта по сравнению с октябрьским прогнозом, до 5,5%. В 2020 году, по оценке фонда, мировой ВВП сократился на 3,5%. В то же время МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в текущем году на 0,1 процентного пункта, до 8,1%

При этом трейдеров продолжает беспокоить продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в различных странах, что является негативным фактором для мировой экономики. «Мировая экономика, похоже, немного теряет темпы, и пока нет четких признаков того, что рост заражений COVID-19 замедляется даже после начала вакцинации в некоторых странах. Я ожидаю, что рынки акций на какое-то время застрянут в ограниченном диапазоне», — сказал агентству Рейтер старший управляющий портфелем в Asset Management One Хисаси Ивама (Hisashi Iwama).





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