Биоматериал жителей Южной Осетии собирают для центра Лугара — КГБ

Комитет госбезопасности Южной Осетии призвал население республики не поддаваться на предложения грузинской стороны участвовать в каких-либо медицинских исследованиях.

КГБ РЮО полагает, что прямым продолжением политики геноцида южных осетин на современном этапе является деятельность на территории Грузии «Исследовательского центра общественного здоровья им. Р. Лугара», представители которого не продолжают оставлять попыток осуществить забор биологического материала у граждан РЮО.

«Так, несколько дней назад на участке югоосетино-грузинской границы в районе н. п. Уиста военнослужащие пограничной службы КГБ РЮО зафиксировали несанкционированное появление автомобиля грузинской частной медицинской клиники Private, с зеленой надписью „Cprivate“ на дверях, а также синей эмблемой экстренной медицинской помощи „Звезда жизни“ на окнах. ​Согласно данным объективного контроля, оба раза автомобили Private сопровождали две патрульные машины Миссии наблюдателей ЕС, которые обеспечивали скрытное выдвижение грузинских медиков к линии прохождения государственной границы, их маскировку, охрану и убытие в обратном направлении», — говорится в сообщении комитета.

В первом случае белый «Ниссан-Патруль» с надписью: «Cprivate» в сопровождении двух машин МНЕС выдвинулся в район карьера, где находится пост МВД Грузии. Прибыв на место, машины скрытно расположились на местности и, судя по поведению офицеров МНЕС, готовились к встрече с неустановленными лицами. После вскрытия их местонахождения нарядами ПС КГБ РЮО сотрудники миссии наблюдателей ЕС и грузинские медики спешно покинули приграничную территорию, сообщает КГБ.

Во втором случае такая же машина в сопровождении двух автомобилей МНЕС выдвинулась со стороны населенного пункта Чорчана на высоту 991.1. После прибытия на место офицеры МНЕС организовали наблюдение за участком местности, а через 20 минут убыли в направлении села Коби.

По данным КГБ РЮО, Private является частной медицинской фирмой, специализирующейся на оказании различных медицинских услуг, приеме всех видов анализов, а также обеспечивает транспортировку пациентов и биоматериалов по территории Грузии. Private принадлежит 100% акций ОАО Insurance Company Unison, которая работает на грузинском страховом рынке с 2011 года. Владельцем ОАО Private и ОАО Insurance Company Unison является Васил Ахрахадзе. С 2015 года Private предоставляет экстренные медицинские услуги МНЕС в Грузии.

«Появление на границе автомобиля ОАО Private в сопровождении офицеров МНЕС напрямую связано с планами грузинской стороны по проведению на территории Южной Осетии сбора биологических образцов, путем незаконного перемещения граждан Южной Осетии через линию государственной границы», — заявил КГБ.

В связи с тем, что основной внешней угрозой безопасности является возможность переноса опасной инфекции на территорию республики из Грузии, говорится в сообщении, КГБ призывает население Южной Осетии сохранять бдительность, проявлять гражданскую сознательность, выполнять все предписания санитарно-эпидемиологических органов, а также не поддаваться на предложения грузинской стороны участвовать в каких-либо медицинских исследованиях.

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