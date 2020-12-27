Билл Гейтс уверен, что следующий год будет лучше предыдущего. Почему? — «Інше.ТВ»

Гейтс напомнил, что в этом году из-за коронавируса умерли больше 1,6 миллиона человек, а мировая экономика понесла ущерб, измеряемый триллионами долларов.

Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал 2020 год разрушительным, но при этом выразил уверенность, что 2021 год будет лучше. Об этом он написал в своем блоге, передает Корреспондент.

Гейтс считает, что у человечества есть как минимум 12 поводов для радости в будущем году.

Так, по мнению Гейтса, благодарности заслуживает скорость, с которой фармацевтические компании создали и протестировали вакцину от коронавируса. В следующем же году вакцинироваться сможет значительная часть населения Земли.

Кроме того, позитивным моментом он считает, что многие люди смирились с масками и необходимостью социального дистанцирования, что в свою очередь, будет снижать скорость распространения инфекции.

Так же, Билл Гейтс надеется, что победить коронавирус удастся во всем мире. Наблюдение за тем, как страны борются с пандемией, вселяет в предпринимателя оптимизм.

Основатель Microsoft считает, что успешных проектов по созданию вакцин будет становится в мире все больше.

“С таким количеством компаний, использующих разные подходы, существует гораздо больше шансов, что некоторые из вакцин окажутся безопасными и эффективными. Их уже две, и, возможно, станет ещё больше”, – написал он.

Позитивным, по мнению Гейтса, есть и то, что фармацевтические компании начали разделять между собой финансовые риски, идут друг другу навстречу – делятся производственными ресурсами и технологиями.

“Для полной победы над вирусом необходимо произвести от пяти до 10 млрд доз вакцин. Но это не самая главная проблема. Основное препятствие здесь – логистика. Однако человечество сможет решить и этот вопрос”, – считает он.

Также, предприниматель надеется, что все больше людей перестанут скептически относиться к прививкам и распространять конспирологические теории о вакцинах.

“Общественные деятели, ученые и семейные врачи должны взять на себя важную миссию – рассказывать людям о пользе новой вакцины”, – пишет Гейтс.

Позитивным моментом, считает миллиардер, есть и то, что врачи разработали и другие способы борьбы с вирусом – в частности, использование антител.

“Технологии тестирования на коронавирус с каждым днём только развиваются. Совсем скоро люди массово смогут получить доступ к экспресс-тестам, которые можно будет проводить самостоятельно”, – считает основатель Microsoft.

Также, он обращает внимание на то, что фактически заболеваемость и смертность в Африке к югу от Сахары ниже, чем в США и Европе. Изначально Гейтс предполагал, что бедные страны не справятся с пандемией. Сейчас предприниматель говорит, что был рад ошибаться.

Весь мир сплотился, чтобы побороть пандемию. Конечно, такая крупная трагедия не лучший повод для сотрудничества. Однако факт остается фактом – люди показали себя с наилучшей стороны и получили опыт, который поможет кооперироваться и в других трудных ситуациях, – заключает Билл Гейтс.

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