БГУ опубликовал проходные баллы на платную форму обучения

В Белорусском государственном университете подвели итоги зачисления на платную форму обучения, информировали SB.BY в пресс-службе высшего учебного заведения.



Средний конкурс по вузу на дневную платную форму обучения составил 1,5 абитуриента на место (в прошлом году – 1,5). На первый курс зачислены 1870 человек, среди которых 1839 – на полный срок обучения и 31 – на сокращенный.

177, или 9,5%, новоиспеченных студентов закончили с отличием среднюю школу либо средние специальные учебные заведения. 46,6% – выпускники лицеев и гимназий составляют (в 2017 г. – 45,7%). 36,7% поступивших по общему конкурсу по результатам тестирования имеют более 300 баллов (в 2017 г. – 28%). 200 баллов набрали 94,3% людей (в 2017 г. – 88,3%); 35,5% поступивших составляют мужчины, 64,5% – женщины. 52,5% будущих первокурсников – минчане.

Самые высокие проходные баллы среди социально-экономических и гуманитарных специальностей оказались на «международном праве» – 338 (в 2017 г. – 326); «международных отношениях» – 331 (в 2017 г. – 281) и «лингвострановедении» – 324 (в 2017 г. – 309). Далее позиции распределились следующим образом:

– «информация и коммуникация» – 321 (в 2017 г. – 336);

– «мировая экономика» – 305 (в 2017 г. – 264);

– «правоведение» – 303 (в 2017 г. – 290);

– «бизнес-администрирование» – 285 (в 2017 г. – 274);

– «таможенное дело» – 285 (в 2017 г. – 265);

– «восточная» (китайская) филология – 281 (в 2017 г. – 255);

– «логистика» – 281 (в 2017 г. – 251).

– «управление информационными ресурсами» – 270 (в 2017 г. – 267);

– «менеджмент» (направление – менеджмент в сфере международного туризма) – 269 (в 2017 г. – 262);

– «социальные коммуникации» – 263 (в 2017 г. – 272);

– «романо-германская» (немецкая) филология – 264 (в 2017 г. – 238);

Самые высокие проходные баллы среди естественнонаучных специальностей оказались на «прикладной информатике» – 305 (в 2017 г. – 293); «информатике» – 301 (в 2017 г. – 300) и «прикладной математике» – 300 (в 2017 г. – 291). Далее позиции распределились так:

– «химия лекарственных соединений» – 297 (в 2017 г. – 288);

– «компьютерная безопасность» – 291 (в 2017 г. – 267);

– «фундаментальная химия» – 289 (в 2017 г. – 278);

– «актуарная математика» – 286 (в 2017 г. – 282);

– «математика и информационные технологии (направление веб-программирование и интернет технологии» – 285 (в 2017 г. – 273);

– «компьютерная математика и системный анализ» – 284 (в 2017 г. – 277);

– «экономическая кибернетика» – 271 (в 2017 г. – 252).

На заочную платную форму поступили 725 человек. Средний конкурс оказался 1,6 абитуриента на место (в 2017 г. – 1,5). 476 человек поступили на полный срок обучения; 250 – на сокращенный. Самые высокие проходные баллы на этой форме обучения оказались на специальностях «правоведение» – 217 (в 2017 г. – 214) и «социология» – 199 (в прошлом году – 170).

На заочную платную форму для получения второго высшего образования (сокращенный срок обучения) приняты 183 абитуриента.

Подчеркивается, что по ходатайству спортивных федераций и союзов в соответствии с п.33 Правил приема на последнем заседании приемной комиссии на дневную платную форму приняты 63 человека.

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