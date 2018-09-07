Безумное шоу Трампа. Что будет с миром?

События этой недели должны прочистить голову тем немногим, кто все еще верит, что президент Трамп – нешаблонный, но благоразумный, и что у него есть собственный подход, хоть и местами безумный. Новая книга Боба Вудворда и анонимная колонка в издании The New York Times от официального лица, ясно показывают, что за громкой, импульсивной, непоследовательной и нарциссической показухой Трампа скрывается громкий, импульсивный, непоследовательный и нарциссический человек. И хотя мы очарованы психодрамой президента США, давайте не забывать, что в реальном мире все еще продолжают происходить реальные события – важные и последовательные тенденции, которые являются таковыми, независимо от того, говорят о них по телевидению или нет.

Возможно, мы не слишком интересуемся тем, что происходит за фасадом, поскольку в целом все выглядит хорошо. В целом, на планете – мир и процветание. В частности, экономика США – стабильная: рост – большой, безработица – низкая. Почему так? Никто не может сказать наверняка. Но отмечу, что со времен Второй мировой войны рост экономики – норма. Мартин Вульф из Financial Times подчеркивает, что с начала 1950-х мировая экономика всегда, за исключением нескольких лет, стабильно росла – на 2% или больше. Политические проблемы (за исключением крупных войн) редко оказывали существенное влияние на экономику. Экономика США – это огромный, сложный зверь в $19 трлн, который больше зависит от структурных тенденций, чем от политических изменений в Вашингтоне.

Мы живем в совершенно другом мире, чем пять лет назад

Экономика США растет даже немного быстрее, чем ожидалось. И Трамп почти ежедневно пытается выдать это за свою заслугу. Иногда – оправдано. Масштабная дерегуляция, начавшаяся под его руководством, вероятно, ослабила ограничения для бизнеса. Радикальное сокращение налогов высвободило деньги для бизнеса. Однако вливание денег, скорее всего, создаст лишь временный толчок для страны: цена этому опьянению – увеличение дефицита бюджета и растущее неравенство.

Три куда более глобальные тенденции, охватывающие планету – это глобализация, технологии и мир. Сотрудничество между основными государствами способствует росту экономической активности в большинстве стран. «Рост остальных», некогда бедных стран за пределами Запада, остается крупнейшей силой, которая поддерживает мировую экономику. Благодаря глобализации и продолжающейся технологической революции, рост сохраняется без того экономического фактора, который в прошлом почти всегда его останавливал, – инфляции. Трудно повысить цены, когда товары и услуги в развивающейся стране можно поставлять дешевле. Отсутствие инфляции последние 25 лет по-прежнему остается самой замечательной тенденцией, которая останавливает двигатель глобального роста.

Но давайте увидим суть: силы, создающие эти благоприятные обстоятельства, все чаще находятся под давлением. Соединенные Штаты, создатели международного порядка и стабильности, по-видимому, решили все разрушить. В душе Трамп – изоляционист, который постоянно сомневается в ценности структуры альянса, оберегающего с 1945 года мир и стабильность. Похоже, он хочет, чтобы США либо самоустранились, либо получили выгоду: например, взымая платежи с Европы, Японии и государств Персидского залива или конфискуя нефтяные ресурсы Ирака. Администрация Трампа находится в разногласиях по вопросам торговли со своими ведущими торговыми партнерами – ЕС, Китаем, Канадой и Мексикой.

Но это выносит за скобки технологическую революцию, которая меняет мир. Хотя и здесь тенденции не вполне перспективны для США. Во-первых, страна живет за счет первоначального капитала. Инвестиции в фундаментальные науки и исследования, сделанные в 1960-х и 1970-х годах, по-прежнему находятся под контролем технологических компаний США. Могли ли Amazon, Facebook и Apple доминировать в мире без Интернета и GPS, – технологий, разработанных правительством США? Да, новая волна инвестиций в науку и технологии уже началась – правда, в Китае.

А еще возникает ответная негативная реакция на технологии. Мы живем в совершенно другом мире, чем пять лет назад. Технологические компании все чаще воспринимают как монополии или олигополии: разрушающих конкурентов, использующих данные пользователей, а затем извлекающих из этого выгоды, вторгающихся в личную жизнь. В общем, их представляют частью элиты, которая полностью отделена от остального общества. И лучшее доказательство тому – что сам Трамп, с его чутьем, кому и когда нужно потворствовать, стал регулярно высказываться против технических гигантов.

Несмотря на безумное шоу Трампа, мы живем во времена мира и процветания. Но копнув глубже, можно заметить, что есть определенные элементы, способные нарушить это спокойствие. Особенно в случае США.

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Фарида Закарии

Оригинал опубликован на The Washington Post. Републикация полной версии текста запрещена

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