Безлюдные рудники и интернет-магазин стали: тренды развития металлургии :: РБК Тренды

Фото: пресс-служба SAP CIS

Как горно-металлургическая отрасль отреагировала на коронакризис и какие технологии будут особенно важны на заводах в ближайшем будущем?

Об эксперте: Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

В 2020 году мир оказался в ситуации глобального кризиса, однако горно-металлургическая отрасль смогла избежать драматического сценария развития событий. Во многом этому поспособствовал высокий уровень цифровой зрелости компаний. Игроки отрасли быстро адаптировались к новой реальности, не остановили текущие проекты и начали внедрение новых цифровых решений.

Вот основные направления, в развитии которых металлургам и дальше будет помогать «цифра».

Удаленное и безлюдное производство

Ключевыми приоритетами компаний во время пандемии стали жизнь и здоровье работников. «Цифра» помогла игрокам отрасли не только быстро перевести офисный персонал на удаленную работу и наладить другие бэк-офисные процессы, например, документооборот, но и шагнуть дальше — в цифровое производство.

«Северсталь», например, начала осваивать процессы пусконаладки агрегатов в онлайн-режиме с помощью сервисов видеосвязи и удаленного доступа к программному обеспечению агрегата. Помимо этого на самих производствах увеличилось количество проектов внедрения тепловизоров, интегрированных с пропускной системой предприятия.

Уменьшить вовлечение человека на производстве позволяют также технологии машинного зрения, промышленного интернета вещей и роботизации, цифровые двойники. Например, системы по отслеживанию персонала в особо опасных зонах или использование дронов для оценки ситуации на участках производства, куда человеку сложно попасть.

Группа НЛМК недавно создала на базе горнорудных активов центр обработки и анализа данных, полученных с применением беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники будут применяться для геологоразведочных работ в карьере, мониторинга состояния дорог, теплосетей и других инфраструктурных объектов.

недавно создала на базе горнорудных активов центр обработки и анализа данных, полученных с применением беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники будут применяться для геологоразведочных работ в карьере, мониторинга состояния дорог, теплосетей и других инфраструктурных объектов. «Норникель» работает над безлюдным рудником. Планируется, что к 2025 году добыча руды на шахте глубиной 2–2,5 км будет осуществляться в максимально автономном режиме. Это поможет компании повысить эффективность и безопасность на производстве.

Развитие экосистем

Создание экосистем сегодня — это тренд, который мы наблюдаем и за рубежом, и в России на примере наших клиентов. Это гибкая форма развития компаний из разных отраслей, практическая реализация которой стала возможна, прежде всего, благодаря цифровому развитию современного общества. Мир меняется очень быстро, и эти изменения требуют новых бизнес-моделей и форм взаимодействия между бизнесом и людьми. Это и приводит к тому, что вместо конкуренции отдельных предприятий и жестких вертикально-интегрированных компаний приходят экосистемы, которые конкурируют между собой за рынки, деньги и ресурсы. Мы видим несколько направлений развития экосистем:

Создание принципиально новых форматов, к которым подключается все сообщество. Яркий пример — создание единого реестра сертификатов готовой продукции с использованием блокчейна. Такая система обеспечит прозрачную и честную конкурентную среду: все участники инициативы получат права по управлению реестром, а данные, которые будут храниться в блокчейне, останутся неизменными. Потребители продукции по номеру сертификата и производителю смогут проверять их достоверность. Инициатива реализуется предприятиями трубной отрасли при поддержке НО «ФРТП» и Ассоциации «Русская Сталь». Блокчейн-платформа в равной степени принадлежит всем ее участникам и управляется ими — сегодня это «Северсталь», ТМК и ОМК.

Яркий пример — создание единого реестра сертификатов готовой продукции с использованием блокчейна. Такая система обеспечит прозрачную и честную конкурентную среду: все участники инициативы получат права по управлению реестром, а данные, которые будут храниться в блокчейне, останутся неизменными. Потребители продукции по номеру сертификата и производителю смогут проверять их достоверность. Инициатива реализуется предприятиями трубной отрасли при поддержке НО «ФРТП» и Ассоциации «Русская Сталь». Блокчейн-платформа в равной степени принадлежит всем ее участникам и управляется ими — сегодня это «Северсталь», ТМК и ОМК. Привычные всем маркетплейсы и различные «Uber-подобные» платформы, которые создаются с использованием уже имеющейся у компании инфраструктуры. Так, например, «Северсталь» в разгар пандемии запустила цифровую платформу Metal Processing Hub — онлайн-площадку, которая обеспечивает конечным потребителям доступ к сети производственных мощностей для оперативного изготовления продукции или деталей из металла.

Новые возможности планирования, взаимодействия с поставщиками и потребителями

Меры по борьбе с распространением COVID-19 «сломали» все основные принципы, на которых строится мировая торговля в традиционном понимании, поэтому сейчас необходимы инструменты, которые помогут восстановить процессы с учетом ситуации и ее развития в будущем. К таким инструментам мы относим проекты по цифровизации планирования производства и взаимодействия с поставщиками. Яркий пример — ТМК, которая сейчас реализует большой проект трансформации процессов укрупненного планирования. Решение позволит компании автоматизировать процессы создания и согласования планов по продажам, производству, закупкам и транспортировке на горизонте до 18 месяцев. Другой пример: группа НЛМК внедрила цифровую систему управления закупками SAP Ariba, которая позволяет стандартизировать процесс выбора поставщиков, сравнивать технические характеристики оборудования и условия сотрудничества, контролировать выполнение задач и соблюдение сроков. С помощью системы компания планирует сократить операционные затраты на процесс закупки на 20-40%.

Еще один стимул для развития в период пандемии получила электронная коммерция, причем не только в ретейле. Металлурги здесь тоже не отстали. Практически все игроки рынка сегодня имеют свои интернет-магазины, где активно продают сталь, трубы и металлопрокат. Лежащие в основе интернет-магазина цифровые технологии позволяют конфигурировать заказ, спрогнозировать точный срок производства и доставки, предложить клиенту дополнительные сервисы и специальные коммерческие условия.

Кризис, безусловно, отразился на горно-металлургической отрасли. По прогнозам экспертов ассоциации «Русская сталь», потребление стали в России в 2020 году может сократиться на 6%. Распространение коронавируса негативно повлияло на цены на металлопродукцию и сырье. PwC прогнозирует, что из-за этого на 6% снизится EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization — объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. — РБК Тренды), и минимум на 20% ожидается снижение капитальных вложений. Однако лидеры отрасли выделяют технологии как один из ключевых инструментов восстановления и дальнейшего развития.

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