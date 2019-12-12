Без украинского транзита Польша вспомнит про Opal

Госкомпания PGNiG заявила, что Польша не пострадает от остановки транзита российского газа через Украину. В годовых цифрах все получается гладко. Однако зимой, как подсчитало EADaily , польские потребители могут оказаться заложниками ограничений к газопроводу Opal, который является продолжением «Северного потока» в Германии. Как известно, снижения поставок по балтийскому газопроводу через суд ЕС добилась осенью этого года именно Варшава. А выпавших объемов российского газа из «Северного потока» может как раз и не хватить Польше, чтобы бесперебойно пройти первые три месяца следующего года.

Польская госкомпания PGNiG представила сценарии обеспечения Польши газом в случае прекращения украинского транзита и даже остановки экспортного газопровода «Ямал-Европа», который проходит по территории страны в Германию. Судя по презентации PGNiG, прекращение транспортировки российского газа через Украину никак не скажется на Польше. В 2020 году потребление в стране прогнозируется на уровне 19 млрд кубометров, в то же время из различных источников, как утверждает госкомпания, она может получить 28,6 млрд кубометров. Это — поставки газа из России через Белоруссию, из ЕС, импорт СПГ, отбор из хранилища и внутренняя добыча.



Источник: pgnig.pl.

В годовых цифрах, действительно, потребности Польши будут полностью удовлетворены, однако этой зимой в стране могут произойти перебои с газоснабжением даже при мягкой зиме — как той, что была в прошлом отопительном сезоне.

Традиционно в новом году отопительный сезон длится три месяца и в январе—марте 2019 года, по данным «Укртрансгаза», через Украину в Польшу поступило 883 млн кубометров газа. Из транзитного газопровода «Ямал-Европа» в Германию польская госкомпания может отбирать лимитированный объем. Поэтому выпавшие объемы PGNiG сможет перекрыть, увеличив поставки российского газа через пункт Высокое в Белоруссии, нарастив импорт СПГ и отбор газа из хранилища. Например, терминал сжиженного газа в Свиноустье дает возможность увеличить поставки топлива в течение трех месяцев на 650 млн кубометров по сравнению с показателями прошлого года, а в хранилище газа к 1 января 2020 года будет на 500 млн кубометров больше, чем в первый день 2019 года.

Проблемой при этом будут не контрактные поставки российского газа, а импорт из стран ЕС, как его называют в польской госкомпании. Физически его нет. Газ поставляют из Германии через виртуальную точку, а в реальности PGNiG отбирает его из экспортного газопровода «Ямал-Европа». В первые три месяца этого года виртуальный реверс составил 1,15 млрд кубометров газа для PGNiG. По данным платформы ENTSOG, всего таким образом в Польшу в первом квартале поставили 1,3 млрд кубометров.

«Я бы сказал, что в польских сценариях много абсурда, свойственного польской публичной энергетической политике последних лет. По существу можно сказать, что дополнительные „поставки из Европы“ это и есть газ, который приходит в Германию по „Северному потоку“ и будет приходить по „Северному потоку-2“», — говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Газ из «Северного потока» польская госкомпания покупает у европейских трейдеров и по своп-операциям обменивает его на газ из газопровода «Ямал-Европа».

В этот отопительный сезон газопровод «Северный поток-2» запустить не успеют и европейским потребителям в случае остановки украинского транзита придется довольствоваться текущими поставками российского газа через «Северный поток» и по «Ямал-Европа». А в отличие от прошлого отопительного сезона они по балтийскому газопроводу будут меньше. В сентябре суд ЕС удовлетворил иск PGNiG и вернул ограничения к газопроводу Opal, по которым «Газпром» может использовать продолжение «Северного потока» лишь на 50%. В результате уже в сентябре суточные поставки в Чехию и далее в австрийский хаб Баумгартен снизились на 40 млн кубометров. За три месяца — это 3,6 млрд кубометров. И в случае прекращения украинского транзита европейские трейдеры могут просто не найти свободные 1,3 млрд кубометров, чтобы продать их Польше, а та отобрала газ из газопровода «Ямал-Европа» или получила через Чехию из хаба Баумгартен. В таком случае у Варшавы останется вариант пойти по пути Киева, который зимой 2009 года начал несанкционированный отбор газа из транзитного газопровода. Правда, в этом случае списать на Россию ничего не получится, так как «Газпром» будет выполнять свои обязательства по транзиту через Польшу и конфликт уже разгорится между Польшей и Германией.



Источник: opal-gastransport.de.

К этой зиме Европа подошла с рекордными запасами более 100 млрд кубометров. Однако ситуацию с Польшей усугубляет то, что российский газ из новых источников в случае украинского форс-мажора понадобится и другим странам Восточной Европы. EADaily писало о Венгрии. Она как и Польша будет рассчитывать на российский газ из австрийского Баумгартена. Оттуда его планирует получать и Словакия, которая на 98% зависит от голубого топлива из России. В этом году запасы хранилища газа страны увеличили с 1,8 до 3,2 млрд кубометров, по данным ассоциации GIE, однако остановка транзита так же будет неприятным событием.

«Сейчас я чувствую, что мы ближе к кризису, то есть россияне прекратят транзит газа через Украину, и нам придется использовать все меры, над которыми мы работаем в течение 10 лет. Нам придется обеспечивать поставки газа для словацких домохозяйств и словацких предприятий», — заявил министр экономики Словакии Петер Жига в среду после заседания правительства, сообщает издание Novinky. По его словам, 16 декабря правительство проводит совещание, чтобы решить, что делать в случае прекращения поставок через Украину.

«У Словакии есть возможность получать газ из Чехии, который физически приходит из „Северного потока“, — говорит замдиректора ФНЭБ. — Конечно, сама система транспортировки потребует перестройки в реверсный режим и могут быть локальные перебои или дефицит». Поэтому, считает Алексей Гривач, европейцам надо активнее давить на Киев, чтобы не допустить остановки транзита.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что при нынешних запасах хранилищ и в случае отсутствия затяжных морозов Евросоюз и Украина пройдут первые два месяца следующего года без перебоев. «А вот март может выдаться холодным в прямом и переносном смысле. Снизившиеся запасы газа потребуют больше топлива для поддержания давления в газотранспортных системах стран ЕС и Украины. Тогда и могут начаться неприятные неожиданности», — считает эксперт.

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