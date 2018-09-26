Без транша будет больно: курс доллара в Украине может взлететь

Межбанковский валютный рынок проигнорировал сообщение СМИ о провале переговоров украинских властей с Международным валютным фондом о выделении долгожданного кредитного транша, несмотря на то, что ожидаемое финансирование со стороны МВФ является важнейшим фактором стабильности гривны. «Апостроф» выяснил, с чем связана такая реакция межбанка и что будет с гривной, если в ближайшее время фонд не даст Украине кредит.

Курс гривны к доллару в сентябре продолжал расти, следуя тренду, установившемуся в последний месяц лета. В текущем месяце максимального уровня курс достиг 5 сентября – 28,49 гривны/доллар, однако после этого он несколько откатился, хотя ниже 28 гривен/доллар за все это время так и не опускался.

На минувшей неделе в СМИ появилась информация о том, что, несмотря на приезд в Киев миссии Международного валютного фонда (МВФ), договориться о возобновлении финансирования так и не удалось. Как сообщалось, МВФ выдвинул Украине новое условие – принятие госбюджета на 2019 год, а это, как правило, происходит в декабре, при том что правительство направило проект бюджета в Верховную Раду в середине сентября. Как ранее писал «Апостроф», получение (или неполучение) транша МВФ станет ключевым фактором влияния на валютный курс в конце нынешнего и в начале следующего года. Тем не менее, похоже, межбанковский валютный рынок не обратил особого внимания на новость об отсрочке финансирования со стороны фонда – если в последние несколько дней доллар сдержанно дорожал, то во вторник, 25 сентября, на межбанке произошла корректировка курса вниз – до 28,06 гривны/доллар.

Фото: minfin.com.ua

Надежда умирает последней

Как отметил в комментарии «Апострофу» аналитик инвестиционной компании «Альпари» Максим Пархоменко, «ситуация с МВФ была заложена ранее в цены, в связи с чем новость (о провале переговоров) не оказала особого влияния на курс».

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин в разговоре с изданием подчеркнул, что на сегодня нельзя говорить именно о провале переговоров с МВФ. Он напомнил, что, согласно информационным сообщениям, единственным условием фонда было принятие госбюджета на 2019 год, а значит, по остальным вопросам «есть полная договоренность». В связи с этим эксперт высказал надежду, что транш фонда можно ожидать сразу после принятия бюджета Верховной Радой. Что касается реакции валютного рынка на сообщения о переговорах с МВФ, то, по словам Шевчишина, «он сначала спекулятивно отреагировал верх, но было достаточно высокое предложение валюты на рынке, которое привело к откату курса».

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса также надеется, что Украина получит транш, при этом, как он сказал в комментарии «Апострофу», «вполне реалистично, что даже в ближайшее время». Пока же нужно дождаться возвращения из США президента Украины Петра Порошенко, который с 24 по 27 сентября участвует в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В официальной программе главы государства встречи в МВФ не значатся, однако, как сообщили источники издания, Порошенко намерен использовать свой визит в США, в том числе, для встречи с руководством фонда.



Президент Украины Петр Порошенко во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США

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Медленно, но уверенно

Тем не менее девальвация гривны продолжится. По словам Андрея Шевчишина, в ближайшее время курс будет оставаться в диапазоне 27,75-28,5 гривны/доллар. «В октябре мы все-таки двинемся в сторону верхней границы, несмотря на позитивные ожидания поступления средств от МВФ, пусть и в декабре, но отрицательный внешнеторговый баланс, необходимость закупки газа будут требовать значительного привлечения средств, поэтому давление (на гривну) сохранится», — сказал эксперт. Кроме того, добавил он, традиционно именно октябрь в Украине является стартом сезонного осенне-зимнего ослабления гривны.

Что касается более отдаленных прогнозов, то, по мнению Андрея Шевчишина, к концу года можно ожидать курс на уровне 29,5 гривны/доллар.

Максим Пархоменко в свою очередь прогнозирует, что до конца 2018 года курс продолжит снижение до 29 гривен/доллар. «Напряженности будет добавлять отопительный период, а также пиковые выплаты по государственному долгу в следующем году», — отметил специалист.

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Будет больно

Для Украины неполучение транша МВФ до конца года неприятно, но некритично. Транш, безусловно, будет позитивным сигналом для рынков, но, как считает Максим Пархоменко, «ожидать его в этом году не стоит».

Однако, если с возобновлением финансирования со стороны фонда возникнут задержки, это может создать определенные риски для гривны, что ускорит ее девальвацию, предупреждает Андрей Шевчишин.

Сергей Фурса высказывает похожее мнение. «Учитывая, что у нас будет и так сезонное обострение, при отсутствии транша МВФ, возможно, курс двинется резче, чем предполагалось ранее. Будет больно, но будет больно постепенно, и, скорее, с февраля будет очень больно», — рассказал эксперт. По его словам, если и к концу зимы транша не будет, «курс может побежать куда угодно, особенно на политической турбулентности». Напомним, что в 2019 году пройдут президентские и парламентские выборы. В этом случае, считает он, курс превысит 30 гривен/доллар.





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