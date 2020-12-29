«Без теневой экономики Украина уже была бы банкротом» — гендиректор «Карлсберг Украина»

Около 50% экономики страны в тени.

«Подушка безопасности» в виде теневого сектора экономики является единственным предохранителем от дефолта Украины. Об этом заявил генеральный директор «Карлсберг Украина» Евгений Шевченко в интервью «Экономической правде».

«Ситуация с экономикой в Украине близка к катастрофе. Ситуация демпфируется так называемым теневым сектором экономики, который не видит статистика и который составляет от 40% до 50% по разным оценкам. Если бы не эта подушка безопасности, страна бы уже оказалась банкротом давно. Очень вовремя подоспели 600 млн евро от Евросоюза», — заявил Шевченко.

По его словам, экономическая модель Украины неэффективна и неконкурентоспособна.

«Это ресурсная модель, помноженная на олигархический характер экономики», — сказал Шевченко.

По его мнению, опираться нужно на человеческий капитал, на инновации и на современные технологии.

«А пока Украина стоит в растяжке между пшеницей и IT. Причем пшеница сильно перевешивает», — заявил Шевченко.

Ранее в Еврокомиссии назвали страну, экономика которой легче всего переживёт пандемию.

Кроме этого, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.

Напомним, что Министерство развития экономики оценивает падение ВВП в Украине с апреля по июнь в 11%, а в первом полугодии — в 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

В Украине уровень теневой экономики поднялся выше 30%

Фото: 112 Украина





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