Без связи и денег: украинские «заробитчане» попадают в трудовые лагеря в Европе

Москва, 11 августа. Украинцы, которые отправляются в Европу на заработки, становятся жертвами мошенников и попадают в трудовые лагеря, где их оставляют без паспорта, связи и денег.

В европейские страны жители Украины активно отправились на заработки после введения безвизового режима. При этом многие не оформляют необходимые для трудоустройства документы, рассчитывая, что смогут найти работу без них и разрешить все вопросы на месте. Такой подход зачастую превращает украинских «заробитчан» в легких жертв для мошенников, пишет украинское издание «Обозреватель».

Работа по польской визе в странах западной Европе или по биометрическому паспорту грозит украинцам депортацией. Решить проблему и «исключить» риск высылки из страны им часто предлагают некие посредники.

Как рассказала изданию Кристина Т. из Львовской области, в чешском городе Брно такие посредники убедили ее, что для работы в европейской стране достаточно биометрического паспорта, а визу якобы можно будет продлить уже на месте. За услуги по продлению визы мошенники взяли с девушки пять тысяч гривен, также попросили заплатить за медицинскую страховку. Однако ни документов, ни денег спустя три месяца работы Кристина так и не увидела.

Некоторые «заробитчане» становятся заложниками еще более сложной ситуации: они попадают в трудовые лагеря, где их содержат в нечеловеческих условиях, лишают телефонов, документов и кормят отходами. В такой лагерь попала украинка Оксана, которая поехала работать за тысячу долларов месяц в Польшу.

Оксане из лагеря удалось сбежать, она обратилась в полицию, но правоохранители так и не смогли обнаружить лагерь. При этом женщина стала получать в соцсетях угрозы от посредника, который угрожал убить ее детей.

Как уточняет «Обозреватель» случаи, подобные истории Оксаны, с украинцами в Европе происходят нередко: группа преступников, которая привозила граждан Украины в трудовое рабство, действовала в Польше более двух лет.

«У «заробитчан» отбирали паспорта, селили по 11–12 человек в комнате, штрафовали буквально за все. Если человек не ответил на звонок «босса», вычитали из зарплаты 1500 злотых. Если человек собирался уехать, угрожали, что вывезут в лес», — говорится в материале.

Чтобы обезопасить себя, украинские специалисты посоветовали соотечественникам брать с собой копии паспорта, договориться о кодовом слове, которое в случае опасности можно будет произнести по телефону, а надежность агентства-посредника проверять через независимые источники.

В настоящее время экономика Украины находится в критическом состоянии, из-за чего многие граждане вынуждены уезжать на заработки в другие страны. Ранее, как передавала «Газета.ру», лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экономику Украины на плаву держат именно «заробитчане», которые посылают деньги на родину своим родным и близким.

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