Тепловая генерация сократила производство электроэнергии на 8%

Украина в І квартале 2017 года произвела 42,909 млрд кВт-час. электроэнергии, что на 614,1 млн кВт-час. или на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом тепловая генерация сократила производство на 8%.

Об этом говорится в информационной справке Министерства энергетики и угольной промышленности об основных показателях развития отраслей топливно-энергетического комплекса Украины за март и 3 месяца 2017 года.

По данным Минэнергоугля, за январь-март 2017 года ТЭС и ТЭЦ выработано электроэнергии на 1,3 млрд кВт-ч, или на 8% меньше, чем за соответствующий период 2016 года, объем выработки составляет 15,169 млрд кВт-час.

Атомными электростанциями выработано электроэнергии на 940,9 млн кВт-ч, или на 4,1% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, объем производимого составляет 23,79 млрд кВт-час. Коэффициент использования установленной мощности с начала 2017 года составил 79,6% (за соответствующий период 2016 года – 75,6%).

Производство электроэнергии ГЭС и ГАЭС составляет 3,179 млрд кВт-ч, по сравнению с i кварталом 2016 года, оно увеличилось на 1,02 млрд кВт-час. или на 47,3%.

За 3 месяца 2017 года производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 23,1 млн кВт-ч или на 5,9% и составляет 411,5 млн кВт-час.

Производство электроэнергии электростанциями других видов (блок-станциями и другими источниками) по сравнению с аналогичным показателем 2016 года уменьшилось на 44,6 млн кВт-ч, или на 10,9% и составляет 364,3 млн кВт-час.