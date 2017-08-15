Горячая вода в Киеве снова подорожала: новые тарифы

С 26 июля в Киеве изменились тарифы на горячую воду и отопление – цена на горячее водоснабжение выросла, а централизованное отопление несущественно подешевело.
Как сообщает «Киевэнерго», новые тарифы будут распространяться на услуги горячего водоснабжения и централизованного отопления, которые были потреблены с 26 июля 2017 года.
Цены на горячую воду в Киеве:
- при наличии полотенцесушителей, подключенных к системам и горячего водоснабжения, – 84,45 грн/м3 (предыдущий тариф – 83,10 грн/м3);
- при отсутствии полотенцесушителей – 78,08 грн/м3 (предыдущий тариф – 76,71 грн/м3).
Цены на центральное отоплении в Киеве:
- при наличии домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии – 1 414,45 грн/Гкал (предыдущий тариф – 1 416,96 грн/Гкал)