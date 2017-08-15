Горячая вода в Киеве снова подорожала: новые тарифы

Как сообщает «Киевэнерго», новые тарифы будут распространяться на услуги горячего водоснабжения и централизованного отопления, которые были потреблены с 26 июля 2017 года.

Цены на горячую воду в Киеве:

при наличии полотенцесушителей, подключенных к системам и горячего водоснабжения, – 84,45 грн/м3 (предыдущий тариф – 83,10 грн/м3);

при отсутствии полотенцесушителей – 78,08 грн/м3 (предыдущий тариф – 76,71 грн/м3).

Цены на центральное отоплении в Киеве: