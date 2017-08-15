Вы здесь: Главная / Без рубрики / Горячая вода в Киеве снова подорожала: новые тарифы

Горячая вода в Киеве снова подорожала: новые тарифы

Без рубрики, Финансы 15 Авг 2017
Горячая вода в Киеве снова подорожала: новые тарифы
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

С 26 июля в Киеве изменились тарифы на горячую воду и отопление – цена на горячее водоснабжение выросла, а централизованное отопление несущественно подешевело.

Как сообщает «Киевэнерго», новые тарифы будут распространяться на услуги горячего водоснабжения и централизованного отопления, которые были потреблены с 26 июля 2017 года.

Цены на горячую воду в Киеве:

  • при наличии полотенцесушителей, подключенных к системам и горячего водоснабжения, – 84,45 грн/м3 (предыдущий тариф – 83,10 грн/м3);
  • при отсутствии полотенцесушителей – 78,08 грн/м3 (предыдущий тариф – 76,71 грн/м3).

Цены на центральное отоплении в Киеве:

  • при наличии домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии – 1 414,45 грн/Гкал (предыдущий тариф – 1 416,96 грн/Гкал)

Скорый релиз новой купюры в Нацбанке не подтвердили, но и не опровергли →


Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top