Долги по зарплате выросли до 2 млрд грн.

В Украине задолженность по выплате зарплаты превысила 2 млрд грн.

Почти половина долга образована в Донецкой (27,7%) и Луганской (17,1%) областях. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 15,7%. По информации ведомства, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в марте выросла на 8,5% – до 1,028 млрд грн.

На начало апреля основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (75,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (8,3%). При этом почти половина долга образована в Донецкой (27,7%) и Луганской (17,1%) областях.