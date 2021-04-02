Без российских моряков мировая экономика пойдет ко дну

Новости | 02 04 2021, 12:33 | СеверПост

Фото: ЕвроХим

Непреднамеренное перекрытие узкого канала судном Ever Given заставило равнодушную к морским перевозкам мировую общественность проявить к ней внезапный интерес.

Авторы ведущих СМИ обратили внимание на уязвимость мировой экономики, зависимой от труда моряков. Их посыл таков: без российских моряков мировая экономика пойдёт ко дну.

«Сегодня команды торговых судов, общая численность которых составляет почти 1,7 миллиона моряков, состоят в основном из граждан Китая, России и Украины. Жизнь моряка — это тяжкий труд, частые и долгие отлучки, и весьма посредственная зарплата», — пишет www. inosmi.ru.

Ранее СеверПост писал, что проход Севморпутём на 30% дороже Суэцкого маршрута.

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