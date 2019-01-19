Без РФ экономика Украины нежизнеспособна: экс-депутат Рады объяснил «нефтяные» откровения Туки — Федеральное агентство новостей No.1

Несмотря на все заверения о полном разрыве экономических связей с Россией, Украина не брезгует покупать топливо, сделанное из российской нефти. Покупки ведутся через Белоруссию. Об этом без стеснения заявил замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» (так в Киеве называют республики Донбасса. — Прим. ФАН) Георгий Тука.

В качестве основания для такого, мягко скажем, непоследовательного поведения Тука выдвинул неубиваемый аргумент: «Нам это выгодно».

«Нам приходится закупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, разумеется, вырабатывает его из российской нефти, — заявил Тука в эфире телеканала «112 Украина». — Но нам это выгодно».

По словам Туки, покупка европейской нефти Украине просто не по карману из-за дороговизны.

На «нефтяные» откровения Туки отреагировал экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник.

«Как ни уверяют в Киеве о готовности разорвать все связи с Москвой, без России экономика Украины полностью нежизнеспособна, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Хотя в Киеве постоянно рассказывают, что прервали все экономические связи с Россией, — это неправда. Есть и финансовые отношения, да и торговля тоже не прекращается, и идет она в том числе через третьи страны.

В частности, от 40 до 50% всех нефтепродуктов Украина получает у Белоруссии. Возникает вопрос: откуда у Белоруссии все эти продукты — солярка, бензин, масла? Конечно, из российского нефтяного сырья. Так что это факт: на российской нефти работает значительная часть экономики Украины, в том числе личные средства передвижения украинцев».

Что касается того, используются ли производные российской нефти Вооруженными силами Украины в Донбассе, то, по словам Олейника, хоть это и непросто отследить, но исключать этого нельзя.

«Так что в общем картинка такая: в Киеве проклинают Россию — и при этом спокойно пользуются российскими энергоресурсами. Но если Москва действительно перекроет поставки топлива, которые пока не затронуты санкциями, то ситуация будет гораздо серьезнее. Это может полностью уничтожить экономику Украины.

Вся эта риторика, что «скоро мы перейдем на собственные ресурсы», — для тех, кто абсолютно не разбирается в украинских реалиях. Украина не в состоянии обеспечить себя ни нефтепродуктами, ни газом. Единственным поставщиком топлива как для Европы, так и для Украины является Россия. Так что Киеву нужно думать, как вернуть нормальные отношения с Москвой», — резюмировал Владимир Олейник.

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