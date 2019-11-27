Без препятствий: НБУ отменяет ограничения на покупку валюты | Деньги

В этом месяце НБУ отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. В чем польза нововведения?

150 тыс. – не предел

Нынешнее ослабление валютного регулирования утверждено постановлением Правления НБУ №125 от 29 октября 2019 г. «Об утверждении изменений в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте». Это — уже не первое снятие ограничений. Напомним: в августе этого года НБУ разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме. Также с сентября иностранные инвесторы могут репатриировать средства от продажи ценных бумаг и корпоративных прав без лимитов.

В самом НБУ не склонны переоценивать данное нововведение. По оценкам их экспертов, это послабление не окажет существенного влияния на валютный рынок. Во-первых, подавляющее большинство операций физлиц по покупке валюты осуществляется на суммы меньше 150 тыс. грн. Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня соразмерны.

Кроме того, нет оснований и для усиления давления на гривну в результате действия психологических факторов – инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы НБУ, продолжают улучшаться.

По словам Максима Пархоменко, аналитика финансовой компании Альпари, увеличение валютного лимита однозначно является положительным сигналом. Теперь клиенты банков могут проводить операции без лишних сложностей. Ранее ограничения должны были снизить объем снятия средств со счетов и замедлить отток средств. На сейчас пиковый период пройден.

Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm, считает отмену ограничений на покупку банковских металлов не менее важной, чем на покупку иностранной валюты. Он напоминает, что НБУ вводил эти два ограничения в 2015 г. одновременно. Не удивительно, что он также синхронно снял эти лимиты. Цена на банковские металлы привязана к курсу доллара, металл импортируются украинскими банками у иностранных коллег. Поэтому покупка ценных металлов имеет такую же функцию, как и приобретение иностранной валюты — сохранение своих сбережений от риска девальвации гривны. Если бы НБУ ввел лимит только на покупку валюты, но не сделал то же самое в отношении банковских металлов — население массово начало бы конвертировать свою гривну в них. Банки были бы вынуждены завозить больше золота, серебра и платины в слитках — то есть, отдавать за границу валюту. Поэтому Нацбанк упростил жизнь тем украинцам, которые хотели бы за одну операцию покупать большие объемы банковских металлов.

А заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко говорит, что такие ограничения призваны снижать пиковый спрос на инвалюту в период кризисов – когда население массово штурмует кассы банков, подогревая панику и еще больше усугубляя ситуацию. В Украине эта мера работала слабо из-за распространенных операций «менял» — агентов черного рынка валют. Постепенная отмена ограничений в предыдущие годы позволила рынку выйти в официальную плоскость. По ее мнению, текущее решение особенного влияния на рынок уже не окажет.

Инфографика. Фото: АиФ в Украине

При этом руководитель отдела аналитики финансовой компании ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин считает, что отмена валютных ограничений свидетельсвует о восстановлении рынка.

«Валютный рынок восстанавливается и снимаются ограничения, которые ранее были направлены на удержание стабильности курса, снижения доли черного рынка и оттока капитала», — говорит эксперт.

По его словам, первые жесткие ограничения на валютном рынке были введены после обвала курса в феврале 2015 г. и позволили стабилизировать ситуацию. При этом НБУ проводит политику очищения банковского сектора от кэптивных (или «карманных» банков — вид кредитной организации, созданной для обслуживания своих интересов. – Ред.) и схемных банков, повышения качества мониторинга, сужения серого и черного валютного рынка, урегулирования работы обменников и т.д.

По мнению эксперта, влияние от такого решения будет минимальным, поскольку пока спрос не концентрирован, и, ввиду других правил работы наличного и безналичного рынка (ограничения на наличные операции до 50 тыс. грн перевозка наличных средств и т.д.), будет ограничивать пользование такой возможностью.

Кроме того, А. Шевчишин не исключает, что при возобновлении спекулятивных атак на курс НБУ может вернуть часть ограничений, хотя это и скажется на ухудшении инвестиционного климата в стране.

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что отменить ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физлицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день нужно было давно. Ведь сейчас у нас ревальвация (увеличение курса денежной национальной единицы государства к доллару. – Ред.). — больше продают валюты, чем покупают.

Без документов

НБУ также отменил требование по поводу предоставления физическими лицами в банки документов, которые подтверждают основания для проведения операций по поводу покупки безналичной иностранной валюты.

М. Пархоменко считает отмену предоставления документов положительным моментом. Ведь давно известно, что в любом обменнике можно провести валютные операции без лишних сложностей с документами. Либерализация этого процесса позволит банкам предлагать более конкурентные условия и снижать бюрократические процессы.

Вместе с тем, директор департамента аналитики компании «Простобанк Консалтинг» Владимир Паюк говорит, что такого рода решения НБУ принимаются в контексте политики валютной либерализации. Покупка безналичной иностранной валюты онлайн доступна уже достаточно давно, изменились некоторые правила подачи документов, которые подтверждают происхождение средств, за которые человек покупает иностранную валюту, при этом сохраняются процедуры верификации клиента и финмониторинга для крупных сумм.

Курс валют Фото: АиФ в Украине

И. Никитченко отмечает, что нововведение упростит жизнь населению, так как не надо будет предоставлять документы при каждой покупке валюты. В то же время, никто не отменял валютный контроль.

А М. Репко считает, дебюрократизацию документооборота в банках – незначительным, но позитивом для работы финансовой системы. Однако эксперт говорит, что в целом ждет от НБУ более глобального решения – отмены требования о целевом характере покупки валюты для юридических лиц. Сейчас они могут покупать валюту только под обязательства – импортные контракты, выплаты по долгу и т.п. Отмена этого ограничения ощутимо упростит ведение бизнеса в Украине и сделает глубже валютный рынок, где появятся новые игроки. Пока НБУ возможные сроки такого решения не анонсировал.

А. Шевчишин называет использование документов при купле-продаже рудиментом, который зачастую был лишь психологическим ограничением для рынка. Сейчас, при переходе к электронным платежам и покупкам валюты, этот механизм происходит автоматически. Это освобождает банки от массы ненужной работы и дополнительных расходов.

Виктория Хаджирадева

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