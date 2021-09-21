«Без паники»: ученые из СПбГУ проанализировали посты русских блогеров из Китая и Италии о пандемии

Пандемия коронавируса пока еще не стала историей, но уже объект научных публикаций. И материалы выходят не только в медицинских журналах. Британский издательский дом Routledge Taylor & Francis Group, чья история уходит корнями в XIX век, выпустил коллективную монографию COVID-19 in International Media. Clobal Pandemic Perspective.

В монографии главы, подготовленные учеными из Китая, США, Британии, Новой Зеландии, Испании, Турции… А еще статья «Блогеры против паники: русскоязычные инстаграм-блогеры Китая и Италии освещают тему COVID-19». Ее написали молодые доценты СПбГУ Анна Смолярова и Екатерина Шаркова вместе со старшим преподавателем кафедры международной журналистики СПбГУ Тамарой Громовой.

ВИРУСНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Всего ученые выбрали для изучения посты в Instagram дюжины блогеров: шесть из Китая и столько же из Италии. У самого читаемого было 384 тысячи подписчиков на апрель 2020 года, у самого непопулярного – меньше тысячи. В основном же блогеры были «десятитысячниками». И все они не сразу начали писать о коронавирусе.

«Были две стратегии среди блогеров – менять повестку почти полностью или примерно на треть. Мы сравнили данные 2020 года с декабрем 2019 года. У тех, кто полностью поменял повестку, аудитория оказалась более вовлеченной», – рассказала «Петербургскому дневнику» Анна Смолярова.

С 1 декабря 2019 года по 26 апреля 2020 года все двенадцать блогеров разместили 640 постов: 262 в Поднебесной, и 378 на Апеннинском полуострове. Ученых интересовали среди них только те, что посвящены коронавирусу.

«Одна половина блогеров уделяла внимание covid в каждом третьем посте, а вторая половина отдала под пандемию около две трети постов. В Китае 4 из 6 блогеров посвятили covid минимум три четверти ленты», – сообщила Смолярова.

Прежде всего ученых интересовала тональность сообщений. Тексты блогеров делили на «эмоциональные» и «информативные». К первым относили те, где имеются восклицательные знаки, смайлики, риторические вопросы, фигуры речи, ругательства, а также слова, написанные капсом.

«Информативными» считались посты, в которых только факты, личные истории, но без явной цели вызвать эмоциональной отклик читателей, похожие на новостные публикации.

Доля эмоциональных постов в Поднебесной оказалась значительно ниже, чем в Италии, 45 против 63,8 процента.

БЕЗ ПАНИКИ

Значительная доля постов, полностью посвященных covid, содержала критику тех, кто отрицает коронавирус, не следует советам ВОЗ, распространяет слухи или выражает конспирологические взгляды. А 46 процентах публикаций, проанализированных доцентами СПбГУ, содержались призывы следовать рекомендациям ВОЗ, не паниковать и распространять только проверенную информацию.

«Русскоязычные блогеры из Китая и Италии выполняли роль информационного источника и куратора новостей для своей аудитории, активно критиковали слухи и конспирологические идеи — такого поведения мы могли бы ожидать от качественных СМИ.

Однако блогеры в отличие от СМИ сосредоточили свое внимание на других обычных людях. Они не только делились руководящими принципами ВОЗ, но и негативно отзывались о людях, которые нарушают эти руководящие принципы и угрожают обществу, распространяя панику или дезинформацию об уровне опасности.

Таким образом, они выполнили функцию контроля «безбилетников» и призвали свою аудиторию следовать правилам, которые позволят нашему обществу свести к минимуму угрозу и последствия пандемии», – отметила Смолярова.

БЛОГЕРЫ ВСЕХ СТРАН

«Наше исследование оказалось как никогда кстати в связи с появлением в период пандемии новых явлений – инфодемии и датадемии», – считает доцент Екатерина Шаркова.

«Инфодемия» – это переизбыток информации, который мешает людям находить достоверные источники. Термин предложила Всемирная организация здравоохранения. А датадемия – это тоже переизбыток, но данных, и влияет она на то, как СМИ их интерпретируют.

Тему поведения блогеров в пандемию ученые из СПбГУ продолжат изучать. Как рассказала Смолярова, фокус исследования сместят на связи, которые блогеры из разных стран установили между собой.

«Весной блогеры из разных стран публиковали посты: если вы хотите узнать о ситуации в другой стране, читайте блогеров и прямую ссылку. И это работало на распространение актуальной информации. То есть блогеры всех стран договорились распространять информацию из первых рук, чтобы как-то помочь», – объяснила она.

Исследование «Блогеры против паники: русскоязычные инстаграм-блогеры Китая и Италии освещают тему COVID-19» доценты СПбГУ провели в рамках гранта президента России для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук в 2020–2021 годах: проект «Трансформация медиарепертуара как стратегия социокультурной адаптации мигрантов».