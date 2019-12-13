Без морковки От Investing.com

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Investing.com – Итак, свершилось. Все, о чем мечталось, говорилось, думалось – все за одну неделю стало явью. Сделка ОПЕК+, как и ожидалось, сохранилась. ФРС, как и ожидалось, не понизила ставку и пообещала в ближайшее время этого не делать. Борис Джонсон с запасом выиграл выборы в Великобритании и обещает провести Brexit за оставшиеся две с половиной недели. И, арбузиком на тортике, Америка договорилась с Китаем – новых пошлин с 16 декабря не будет и все идут дорогой мира.

Правда, с окончательной формулировкой договоренности по Китаю все не совсем ясно, но, кажется, новых пошлин на импорт китайских товаров объемом $160 млрд в год не будет, а введенные 1 сентября пошлины на импорт товаров на $120 млрд в год будут снижены с 15% до 7,5%. В ответ Китай, по слухам, обязался дополнительно закупать американскую сельхоз продукцию на $50 млрд в год и взял на себя какие-то обязательства по защите интеллектуальной собственности, передаче технологий, открытию финансового сектора и валюте. По этому поводу 500 в очердной раз обновил исторический максимум, теперь он составляет 3185,12 п., фьючерс на баррель опять стоит дороже $65.

Казалось бы, вот оно – избавление от неопределенности, мучившей инвесторов весь этот год. Однако американские пошлины в 25% на импорт китайских товаров объемом в $250 млрд в год сохранятся и станут предметом обсуждения во «второй фазе» сделки, да и остальные тарифы, по выражению президента США Дональда Трампа, «в основном сохранились». То есть мировая экономика осталась с нагрузкой гораздо большей, чем была в первой половине 2018 года – а тот выдался ох, каким непростым. И неопределенность в сочетании с надеждой позволяла рынкам неплохо расти. А теперь что?

«Обе стороны признают переговоры завершенными, какое-то соглашение есть, но китайцы несколько раз повторили, что “надеются на выполнение американцами всех договоренностей”. Видимо, имеется в виду проблема Huawei – поскольку соглашение предусматривает соблюдение законных прав компаний обеих сторон на обеих территориях. Кроме тарифов есть также вопрос квотирования ввоза беспошлинных товаров и тонкая оговорка по интеллектуальной собственности. Так совпало, что, без привязки к сделке, с 16 декабря таможня США может поставить под сомнение соблюдение интеллектуальных прав при возе любого товара. То есть очевидно, как и с Brexit, мы вступаем в фазу имплементации. Сделка с Китаем не снимает вопросы с Гонконгом и уйгурами. В феврале в Канаде начнутся очередные слушания по экстрадиции исполнительный директор Huawei Мэн Ваньчжоу, – перечисляет директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. – То есть раньше было ясно: Джонсон, ОПЕК, Китай – и все будет прекрасно. Но по Brexit теперь нас ждет куча дебатов по здравоохранению, защитие окружающей среды и прочему – то, что называется политиканством. И теперь важно будет выполнять не только букву, но и дух американо-китайских договоренностей – а Трамп опять будет кричать про манипуляции валютой. Сделка c Китаем в нынешнем виде не требовала одобрения Конгресса. И под выборы Конгресс будет пытаться вытащить детали договоренностей на поверхность – не предали ли национальные интересы? То есть для рынков, к сожалению, ушел “бычий ориентир”. И остается очень много неурегулированных моментов, поводов для толкований. А рынки этого очень не любят. Морковки перед носом нет, теперь начинается реальная экономика».

И вопросы реальной экономики тем более не всегда имеют столь же конкретные ответы, как тема Brexit или Китая. Та же тема снижения ставок, казалось бы, закрыта – многие члены руководства ФРС говорят даже о возможном повышении. И даже глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявила, что Банк России не ожидает в 2020 году снижения ставки ФРС. Но это было до объявления сделки с Китаем. «В США формально инфляция выросла, хотя значительную часть издержек от ввода пошлин китайцы взяли на себя. Сейчас, с отменой части пошлин, есть вероятность дополнительного снижения инфляции. Международное энергетическое агентство уже сейчас, сразу после новой сделки ОПЕК+, видит профицит предложения на 700 тыс. баррелей в день в I квартале 2020 года. Это тоже фактор контринфляционный. А тогда ФРС надо быть еще мягче, чем сейчас. Так что я бы не исключал вероятность хотя бы одного снижения в 2020 году. И это не та определенность, о которой сейчас говорят», – продолжает Валерий Вайсберг. И как бы в ответ на это доходность американских казначейских бумаг на фоне общего праздника опять падает, а ее кривая опять выгибается в сторону инверсии.

В России сегодня тоже все празднично – индекс вырос на 0,3%, превысил 1500 п., обновил шестилетний максимум, а его доходность с начала года превысила 40% в валюте. Даже с начала месяца доходность составляет 4,38% – вполне терпимо для годового, а не двухнедельного результата. из-за укрепившегося до 62,9 рубля на исторический максимум в этот раз не вышел и пока ниже 3000 п., но жаловаться все равно грешно.

Банк России решил снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25%, таких ставок не было никогда, и это уже пятое снижение подряд. И, в соответствии с мировыми тенденциями, регулятор намекает на дальнейшую паузу вплоть до полугода: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года» – то есть никаких «ближайших заседаний».

«В нынешнем заявлении ЦБ бросается в глаза отсутствие коррективов в прогнозах по сравнению с октябрем – ни слова ни про сделку ОПЕК+, ни про Китай. То есть регулятор объективно очень осторожен, явно пытается “убрать бутылку со стола” и, вопреки всем разговорам, не хочет уходить ниже 6%», – отмечает аналитик.

То есть одна неопределенность сменяется на другую, гораздо большую и фундаментальную. «В бизнесе всегда должна быть какая-то глобальная идея, в которую мы играем. Играть во вторую часть сделки по Китаю рано, в свободную Великобританию – тем более. И остаются довольно мутные вещи типа безработицы, ВВП. Сохранятся ли те же темпы роста мировых экономик? Нас ожидает лобальный «зеленый» спад продаж в автопроме, электромобили все еще слишком дороги. По Китаю ждут снижения темпов роста ВВП ниже 6% уже в 2020 году. А мы в такой реальности пока еще не жили. Центробанки тоже сделали все, что могли. Пересмотр политики от нового главы ЕЦБ Кристин Лагард – дело 2022 года. Инвесторам нужно самим искать идеи. Хотя бы типа каннабиса. В этом году никто не будет портить себе настроение, но на 2020 такой темы, кроме “новой зеленой экономики”, куда польются триллионы от экологических преобразований, нет. Так что пока рынки еще могут двигаться вперед, но подуют встречные ветры. На I квартал мы существенных изменений мы не увидим, можно расти. А вот с середины февраля пойдет корпоративная отчетность и появятся поводы для принятия решений», – резюмирует Валерий Вайсберг.

(Текст подготовил Даниил Желобанов)





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