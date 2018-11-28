Без костей. Как Коломойский одновременно агитировал за Зеленского, Тимошенко и Бойко — Деловая столица

Зрадофильский пассаж Коломойского о том, что Украина на Донбассе «воюет сама с собой», стал отличной иллюстрацией идеологической всеядности олигарха

Фото: Скриншот видео KishkiNa

Опальный олигарх Игорь Коломойский, проживающий ныне в Израиле, умудрился буквально несколькими предложениями разрушить свой имидж спасителя Украины от путинского гибридного завоевания. Фразы из его последнего интервью о том, что Путин на самом деле на Донбассе «не командует», что Украина там «воюет сама с собой» и что «нам надо о чем-то договариваться с теми, кто там есть», и тогда деоккупация Донбасса произойдет легко и в «достаточно обозримом быстром времени», моментально разлетелись по СМИ и наделали немало шума.

То, что сказанное Коломойским в целом повторяет тезисы кремлевской пропаганды, еще не означает, что Игорь Валерьевич решил сменить геополитическую ориентацию (если таковая для него в принципе возможна) и теперь будет вымаливать у Путина прощение, агитируя за «русский мир». Просто Коломойский в первую очередь бизнесмен, причем крупный, и только потом патриот и гражданин (к тому же «тройной» гражданин, если кто-то забыл), и его патриотизм достаточно легко корректируется интересами бизнес-игры. А сейчас он играет не за кого-то, а против. В данном случае персонально против президента Петра Порошенко, к которому у Коломойского накопилось много обид и претензий в первую очередь из-за национализации Приватбанка.

Именно через призму Коломойского как анти-Порошенко и нужно рассматривать все его резонансные заявления. И если Порошенко строит свою избирательную кампанию на слогане «Армія, мова, віра», то Коломойский может не только говорить о «гражданской войне на Донбассе» и защищать «русскоязычных патриотов», но и стать поборником «канонического православия».

Что же касается скандального интервью Соне Кошкиной, то оно интересно прежде всего тем, что в нем Игорь Валерьевич в присущей ему небрежной, но вместе с тем изящной манере умудрился проагитировать сразу за нескольких кандидатов в президенты, каждый из которых рассчитывает на успех на будущих выборах.

Итак, говоря о том, что Донбасс можно достаточно быстро и легко вернуть, а не происходит этого потому, что Порошенко не слишком заинтересован это делать, Коломойский подыгрывает в первую очередь Юлии Тимошенко, повторяя, по сути, ее тезис о том, что «война превратилась в ширму для прикрытия коррумпированной, глупой политики властей, в самый большой заработок для нескольких человек. Это то, что сегодня сдерживает мирный процесс и не дает возможности вести реальные переговоры».

Когда же Коломойский заявляет, что Путин на самом деле Донбасс не контролирует и нужно договариваться с вождями местных «молодых республик», — это, по сути, повторение тезиса «единого кандидата от юго-востока» Юрия Бойко (за которым стоят Сергей Левочкин и Виктор Медведчук) о том, что единственным вариантом возвращения территорий «должны быть прямые переговоры между Украиной и непризнанными республиками под контролем России и Америки. Как гарантов соблюдения достигнутых договоренностей».

Но Коломойский не был бы Коломойским, если бы не располагал дополнительным козырем в рукаве, каковым для него является комик с президентскими амбициями Владимир Зеленский. Последний пока играет президента в телесериале собственного производства, но социологи уже пишут о шансах юмориста перейти на более высокие подмостки. И хотя Коломойский всячески отнекивается, утверждая, что никак не влияет на Зеленского и его политические амбиции, но фраза о том, что Зеленский «красавец», раз раньше всех остальных догадался, что «95 квартал» — это электоральный ресурс, и, значит, «нам его надо избирать», — это уже прямая агитация. И хотя сам Зеленский напрямую о намерении баллотироваться еще не заявлял, но ответ Коломойского (работодателя Зеленского, между прочим) на этот вопрос: «Я так понимаю, что да, судя по тому, что они там исполняют», позволяет сделать определенные выводы. Да и пассажи Игоря Валерьевича о том, что русскоязычные украинцы (с особенным акцентом именно на языковом вопросе) готовы голосовать за Зеленского, можно отнести туда же.

В общем, все сказанное Коломойским подтвердило, что главная его задача на будущих выборах — не допустить переизбрания Порошенко. И он готов проявлять большую идеологическую гибкость и подыгрывать всем конкурентам действующего главы государства. Ну а с новым президентом, кто бы им не стал, олигарх готов выстраивать отношения уже после выборов.

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