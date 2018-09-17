Бессрочные лицензии от Госкомсвязи. Часть 2. Какая компания зарабатывает свыше миллиарда сомов?

Tazabek — Tazabek продолжает знакомить Вас с компаниями, которые получили лицензии от Государственного агентства связи при ГКИТиС КР в 2018 году. В прошлом обзоре были опубликованы предприятия, которые получили лицензии по следующим направлениям: телерадиовещание, передача данных и электрическая связь.

По состоянию на 13 сентября 2018 года Государственным агентством связи при Государственном комитете информационных технологий и связи КР было выдано 87 лицензий по различным направлениям лицензированной деятельности. В то время как за весь 2017 год было выдано 170 лицензий.

Лицензии на деятельность в области почтовой связи

Почтовая связь для современной экономики является важной жизненной артерией. Без предоставления рынку новых продуктов и услуг почтовым компаниям грозит быстрая потеря позиций.

Одним из фундаментов, на которых держится современная электронная коммерция, является почтовая связь. Ведь современная почта – это не только письма и открытки, основная часть всех международных онлайн-заказов приходится на небольшие посылки и бандероли.

Так согласно данным Бюро переписи населения США, распространение рынка электронной торговли за 2017 год составило всего лишь 9,1% от общего объема потребительских продаж. 10 лет назад эта цифра составляла всего 3,5%.

В закрытой части обзора Вы найдете списки компаний, которые получили лицензии на деятельность в области почтовой связи: информация о руководителях, учредителях и налоговых отчислениях. Помимо этого, в закрытой части доступен список компаний, которые получили лицензии на деятельность по использованию радиочастотного спектра. Также Вы узнаете информацию о компании, которая заплатила в бюджет свыше 1 млрд сомов.

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