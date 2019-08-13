Бессмертный узнал о своем увольнении из СМИ — новости политики

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Президент уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в Минске месяц назад, 9 июля.

Жена Бессмертного прокомментировала его освобождение / УНИАН

Роман Бессмертный, которого сегодня президент освободил от обязанностей представителя Украины на переговорах ТКГ в Минске, узнал о своем увольнении из СМИ.

Об этом в Facebook написала жена Бессмертного Татьяна Мокриди.

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«Из СМИ узнали и об увольнении Романа Бессмертного из ТКГ в Минске», – написала она.

Мокриди также посоветовала в связи с этим «включать в 18.00 24 канал».

Напомним, президентский указ об освобождении Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы 13 августа появился на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 9 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

В 2015 году Роман Бессмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года вышел из Минского процесса.

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